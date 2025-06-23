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Стюардесса ответила, может ли молния сбить самолет

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 13:44
Может ли молния ударить в борт самолета - ответ стюардессы
Самолет Ryanair в непогоду. Фото: pexels.com
Ключові моменти Защищают ли самолеты от грозы

Часто из-за сильной непогоды авиакомпании переносят рейсы. Однако сильная гроза может застать во время полета и многих пассажиров беспокоит, может ли молния ударить в борт самолета.

На этот популярный вопрос ответила стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok.

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Защищают ли самолеты от грозы

Стюардесса рассказала, что проектировщики летательных аппаратов во время работы учитывают то, что во время полета самолет может произойти какая-то чрезвычайная ситуация — отказать двигатель, сильный дождь или гроза с молнией.

"Самолеты спроектированы таким образом, что даже удар молнии никак не влияет на его работу. Поэтому, если молния попадает в самолет — ничего плохого не произойдет", — рассказала бортпроводница.

Также стюардесса поделилась, что пилотам благодаря диспетчерам всегда известно о ситуации в небе. Когда они знают о грозовом облаке впереди — всегда пытаются его облететь.

Кроме того, авиакомпании также защищают самолеты от турбулентности, чтобы защитить и сохранить жизнь пассажиров.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air добавил 8 маршрутов из Румынии. Также пассажиры массово жалуются на новые правила лоукостеров Ryanair и Wizz Air из-за массовых штрафов.

авиарейсы самолет путешествие туризм авиация
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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