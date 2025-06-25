Як зареєструватись на рейс Ryanair онлайн — покрокова інструкція

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Багато авіакомпаній нині діджиталізують процеси й тим самим спрощують подорожі пасажирів. Зокрема, а аеропорту можна не чекати довгій черзі, а зареєструватись онлайн на рейс ірландського лоукостера Ryanair.

Тревел-блогер dashassk_ в TikTok розповіла, як пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн.

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Туристка розповіла, що в тому випадку, якщо ви бронювали місця в літаку одразу під час покупки квитків, "check-in" буде доступний за 60 діб до вильоту. В іншому випадку реєстрація стає доступною за 24 години до подорожі та закривається за 2 години до запланованого вильоту.

Для реєстрації на рейс вам необхідно обрати іконку "Bookings" та свій рейс. Всередині екрану буде доступний значок "check-in". Натиснувши на іконку, вам необхідно поставити галочку навпроти імені та прізвища пасажира. Після цього потрібно буде ввести інформацію про свій закордонний паспорт.

Якщо ви не хочете доплачувати за окремі місця в літаку, після реєстрації документа Вам необхідно натиснути іконку "Get random seats". Наприкінці необхідно буде обрати розмір свого багажу і за необхідності трансфер з аеропорту, і для Вас стане доступним квиток.

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