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Головна Туризм Як пройти "check-in" Ryanair онлайн — інструкція

Як пройти "check-in" Ryanair онлайн — інструкція

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 14:21
Як зареєструватись на рейс Ryanair онлайн — покрокова інструкція
Літак Ryanair. Фото: pexels.com
Ключові моменти Як зекономити час в аеропорту

Багато авіакомпаній нині діджиталізують процеси й тим самим спрощують подорожі пасажирів. Зокрема, а аеропорту можна не чекати довгій черзі, а зареєструватись онлайн на рейс ірландського лоукостера Ryanair.

Тревел-блогер dashassk_ в TikTok розповіла, як пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн.

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Туристка розповіла, що в тому випадку, якщо ви бронювали місця в літаку одразу під час покупки квитків, "check-in" буде доступний за 60 діб до вильоту. В іншому випадку реєстрація стає доступною за 24 години до подорожі та закривається за 2 години до запланованого вильоту.

Для реєстрації на рейс вам необхідно обрати іконку "Bookings" та свій рейс. Всередині екрану буде доступний значок "check-in". Натиснувши на іконку, вам необхідно поставити галочку навпроти імені та прізвища пасажира. Після цього потрібно буде ввести інформацію про свій закордонний паспорт.

Якщо ви не хочете доплачувати за окремі місця в літаку, після реєстрації документа Вам необхідно натиснути іконку "Get random seats". Наприкінці необхідно буде обрати розмір свого багажу і за необхідності трансфер з аеропорту, і для Вас стане доступним квиток.

@dashassk_

Відповідь користувачу @viktoriia.eng🇬🇧 залишайте свої питання по чекіну в коментах,буду відповідати❣️

♬ оригінальний звук - Даринка-мандрівниця🛬

Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air додав 8 маршрутів з Румунії. Також ми писали, які речі можна брати із собою в ручну поклажу.

авіарейси авіаквитки подорож туризм інструкція Ryanair
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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