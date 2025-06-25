Как зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн - пошаговая инструкция

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Многие авиакомпании сейчас диджитализируют процессы и тем самым упрощают путешествия пассажиров. В частности, а аэропорту можно не ждать длинной очереди, а зарегистрироваться онлайн на рейс ирландского лоукостера Ryanair.

Тревел-блогер dashassk_ в TikTok рассказала, как пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн.

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Туристка рассказала, что в том случае, если вы бронировали места в самолете сразу при покупке билетов, "check-in" будет доступен за 60 суток до вылета. В противном случае регистрация становится доступной за 24 часа до путешествия и закрывается за 2 часа до запланированного вылета.

Для регистрации на рейс вам необходимо выбрать иконку "Bookings" и свой рейс. Внутри экрана будет доступен значок "check-in". Нажав на иконку, вам необходимо поставить галочку напротив имени и фамилии пассажира. После этого нужно будет ввести информацию о своем загранпаспорте.

Если вы не хотите доплачивать за отдельные места в самолете, после регистрации документа Вам необходимо нажать иконку "Get random seats". В конце необходимо будет выбрать размер своего багажа и при необходимости трансфер из аэропорта, и для Вас станет доступным билет.

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