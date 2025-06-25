Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Как пройти "check-in" Ryanair онлайн — инструкция

Как пройти "check-in" Ryanair онлайн — инструкция

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 14:21
Как зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн - пошаговая инструкция
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com
Ключові моменти Как сэкономить время в аэропорту

Многие авиакомпании сейчас диджитализируют процессы и тем самым упрощают путешествия пассажиров. В частности, а аэропорту можно не ждать длинной очереди, а зарегистрироваться онлайн на рейс ирландского лоукостера Ryanair.

Тревел-блогер dashassk_ в TikTok рассказала, как пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн.

Реклама
Читайте также:

Как сэкономить время в аэропорту

Туристка рассказала, что в том случае, если вы бронировали места в самолете сразу при покупке билетов, "check-in" будет доступен за 60 суток до вылета. В противном случае регистрация становится доступной за 24 часа до путешествия и закрывается за 2 часа до запланированного вылета.

Для регистрации на рейс вам необходимо выбрать иконку "Bookings" и свой рейс. Внутри экрана будет доступен значок "check-in". Нажав на иконку, вам необходимо поставить галочку напротив имени и фамилии пассажира. После этого нужно будет ввести информацию о своем загранпаспорте.

Если вы не хотите доплачивать за отдельные места в самолете, после регистрации документа Вам необходимо нажать иконку "Get random seats". В конце необходимо будет выбрать размер своего багажа и при необходимости трансфер из аэропорта, и для Вас станет доступным билет.

@dashassk_

Ответ пользователю @viktoriia.eng🇬🇧 оставляйте свои вопросы по чекину в комментах,буду відповідати❣️

♬ оригинальный звук - Даринка-путешественница🛬

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air добавил 8 маршрутов из Румынии. Также мы писали, какие вещи можно брать с собой в ручную кладь.

авиарейсы авиабилеты путешествие туризм инструкция Ryanair
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации