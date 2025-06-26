Штрафы Ryanair - сборы авиакомпании

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair известен во всем мире своими демократичными ценами на билеты. Однако авиакомпания установила строгие правила для пассажиров, за нарушение которых придется уплатить кругленькую сумму.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о самых строгих штрафах ирландской авиакомпании.

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По правилам авиакомпании, пассажир должен обязательно зарегистрироваться на рейс онлайн и распечатать посадочные талоны. Если же вы забыли это сделать, в аэропорту любезно помогут, однако за распечатку придется заплатить 55 евро.

Также авиакомпания позволяет брать с собой на борт самолета в ручную кладь только небольшой рюкзак. За чемодан придется отдать от 6 до 36 евро во время оформления билета и до 60 евро в аэропорту.

Ваш билет аннулируется автоматически, если вы не успели пройти контроль до закрытия ворот. Однако лоукостер дает возможность пассажирам, которые опоздали, перерегистрироваться на другой рейс. Однако за это Вам придется отдать 100 евро.

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Больше всего авиакомпания наказывает тех, кто нарушает порядок во время полета. Нарушители задерживают рейсы и ставят в неловкую ситуацию других пассажиров. Лоукостер несет существенные убытки из-за опоздания рейсов. За нарушение правил поведения на борту самолетов Ryanair придется заплатить 500 евро. Кроме того, если нарушитель откажется от уплаты штрафа — его вносят в черный список Ryanair и запрещают дальнейшие полеты этой авиакомпанией.

Напомним, мы писали, что венгерский лоукостер Wizz Air добавил 8 маршрутов из Румынии. Также туристка рассказала, как пройти check-in на рейс Ryanair онлайн и не стоять часами в очереди.