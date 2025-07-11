Як без проблем пройти контроль в аеропорту — поради туристам

Туристка порадила, як пройти контроль в аеропорту без стресу
Подорожі завжди наповнюють нас приємними очікуваннями та емоціями, проте проходження контрою в аеропорту може неабияк зіпсувати вам настрій. Черги, перевірки й напружена атмосфера здатні вивести з рівноваги будь-кого.
Досвідчена туристка dashassk_ в TikTok розповіла, як уникнути проблем на митному контролі перед польотом.
Як уникнути проблем в аеропорту
Туристка порадила скласти свої косметичні засоби у баночки до 100 мл і помістити їх в прозорий zip-пакет чи косметичку. Загалом дозволено брати з собою не більше 1000 мл будь-яких рідин.
В бокс для е перевірки також необхідно здавати гаджети та павербанки, тож їх не варто далеко ховати в сумці. Дозволено брати із собою павербанки ємністю до 100 Вт/год. Також заздалегідь обов'язково підготуйте телефон та документи.
Вам також буде необхідно викласти всі металеві речі з кишень. Турситка нагадала, що митники можуть вас попросити роззутися чи показати руки. Дівчина закликала не боятися та довіритися працівникам аеропорту.
@dashassk_
і не намагайтесь щось знімати на сек‘ріті чеку❌ це заборонено))♬ оригінальний звук - Даринка-мандрівниця🛬
Нагадаємо, ми розповідали про липневі свята у різних країнах Європи. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв у Іспанії.
Читайте Новини.LIVE!