Как без проблем пройти контроль в аэропорту - советы туристам

Аэропорт. Фото: pexels.com

Путешествия всегда наполняют нас приятными ожиданиями и эмоциями, однако прохождение контроля в аэропорту может изрядно испортить вам настроение. Очереди, проверки и напряженная атмосфера способны вывести из равновесия любого.

Опытная туристка dashassk_ в TikTok рассказала, как избежать проблем на таможенном контроле перед полетом.

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Как избежать проблем в аэропорту

Туристка посоветовала сложить свои косметические средства в баночки до 100 мл и поместить их в прозрачный zip-пакет или косметичку. В общем разрешено брать с собой не более 1000 мл любых жидкостей.

В бокс для е проверки также необходимо сдавать гаджеты и павербанки, поэтому их не стоит далеко прятать в сумке. Разрешено брать с собой павербанки емкостью до 100 Вт/ч. Также заранее обязательно подготовьте телефон и документы.

Вам также будет необходимо выложить все металлические вещи из карманов. Турситка напомнила, что таможенники могут вас попросить разуться или показать руки. Девушка призвала не бояться и довериться работникам аэропорта.

Напомним, мы рассказывали об июльских праздниках в разных странах Европы. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.