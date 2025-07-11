Как без проблем пройти контроль в аэропорту - советы туристам

Туристка рассказала, как пройти контроль в аэропорту без стресса
Путешествия всегда наполняют нас приятными ожиданиями и эмоциями, однако прохождение контроля в аэропорту может изрядно испортить вам настроение. Очереди, проверки и напряженная атмосфера способны вывести из равновесия любого.
Опытная туристка dashassk_ в TikTok рассказала, как избежать проблем на таможенном контроле перед полетом.
Как избежать проблем в аэропорту
Туристка посоветовала сложить свои косметические средства в баночки до 100 мл и поместить их в прозрачный zip-пакет или косметичку. В общем разрешено брать с собой не более 1000 мл любых жидкостей.
В бокс для е проверки также необходимо сдавать гаджеты и павербанки, поэтому их не стоит далеко прятать в сумке. Разрешено брать с собой павербанки емкостью до 100 Вт/ч. Также заранее обязательно подготовьте телефон и документы.
Вам также будет необходимо выложить все металлические вещи из карманов. Турситка напомнила, что таможенники могут вас попросить разуться или показать руки. Девушка призвала не бояться и довериться работникам аэропорта.
@dashassk_
и не пытайтесь что-то снимать на сек'рити чеке❌ это запрещено))♬ оригинальный звук - Даринка-путешественница🛬
Напомним, мы рассказывали об июльских праздниках в разных странах Европы. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.
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