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Главная Туризм Метод 5 к 1 — как компактно собрать чемодан в отпуск

Метод 5 к 1 — как компактно собрать чемодан в отпуск

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 21:07
Как без проблем упаковать чемодан в отпуск - лайфхак туристам
Семья собирает вещи в путешествие. Фото: pexels.com

Сборы в отпуск это довольно сложная задача, ведь не хочется переплачивать за багаж в самолете. К счастью, существует надежный подход, который поможет вам компактно упаковать все ваши вещи.

Об этом пишет Daily Express.

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При упаковке вещей вам на помощь придет умный метод 5 к 1. Он впервые стал популярным благодаря известной блогерше Женеве Вандерзей. О его применении рассказала эксперт по моде Элисон Лумбатис.

Она посоветовала составить в отпуск капсульный гардероб, по принципу 5-4-3-2-1. Элисон порекомендовала упаковать 5 вариантов топов и футболок, 4 пары джинсов и брюк, 3 пары обуви, 2 варианта верхней одежды и 1 аксессуар, который вам необходим. Также не забудьте о белье и других гигиенических мелочах.

"Ключевым моментом является выбор универсальных вещей, которые можно сочетать, чтобы они подходили для любых мероприятий, которые вы запланировали на отдыхе", — подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее мы писали, за что штрафует Ryanair. Также бортпроводник раскрыл хитрый трюк, как избежать дополнительной платы за превышение предусмотренных размеров ручной клади.

путешествие отпуск одежда советы туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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