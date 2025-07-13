Как без проблем упаковать чемодан в отпуск - лайфхак туристам

Семья собирает вещи в путешествие. Фото: pexels.com

Сборы в отпуск это довольно сложная задача, ведь не хочется переплачивать за багаж в самолете. К счастью, существует надежный подход, который поможет вам компактно упаковать все ваши вещи.

Об этом пишет Daily Express.

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При упаковке вещей вам на помощь придет умный метод 5 к 1. Он впервые стал популярным благодаря известной блогерше Женеве Вандерзей. О его применении рассказала эксперт по моде Элисон Лумбатис.

Она посоветовала составить в отпуск капсульный гардероб, по принципу 5-4-3-2-1. Элисон порекомендовала упаковать 5 вариантов топов и футболок, 4 пары джинсов и брюк, 3 пары обуви, 2 варианта верхней одежды и 1 аксессуар, который вам необходим. Также не забудьте о белье и других гигиенических мелочах.

"Ключевым моментом является выбор универсальных вещей, которые можно сочетать, чтобы они подходили для любых мероприятий, которые вы запланировали на отдыхе", — подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее мы писали, за что штрафует Ryanair. Также бортпроводник раскрыл хитрый трюк, как избежать дополнительной платы за превышение предусмотренных размеров ручной клади.