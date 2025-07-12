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Головна Туризм Бортпровідник поділився хитрим лайфхаком, як не платити за багаж

Бортпровідник поділився хитрим лайфхаком, як не платити за багаж

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 14:26
Як не платити за перевищення розмірів ручно поклажі — хитра порада
Туристка чекає літак в аеропорту. Фото: freepik.com

Багато популярних лоукостерів дозволяють брати із собою на борт мінімальну кількість речей. Проте бортпровідник розкрив хитрий трюк, як уникнути додаткової плати за перевищення передбачених розмірів ручної поклажі.

Про це пише Daily Express.

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Бортпровідник Мігель Муньос розповів, що пасажири можуть скористатися пакетами Duty Free, оскільки вони не вважаються ручною поклажею.

У працівників аеропорту не буде підстав стягнути з вас додаткову плату за багаж. Щоб придбати цей пакет, вам необов'язково купувати якусь дорогу річ — придбайте маленьку дрібничку. В цей пакет можна вмістити декілька речей, які не влізли у ваш рюкзак чи сумку.

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Багаж туриста. Фото: Фото: freepik.com

"Звичайно, місця в пакеті небагато, але принаймні ви візьмете з собою в літак додаткову сумку", — підкреслив бортпровідник.

Нагадаємо, раніше ми писали, за що штрафує Ryanair. Також туристка розповіла, як пройти check-in на рейс Ryanair онлайн та не стояти годинами в черзі.

авіарейси аеропорти економія лайфхаки поради
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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