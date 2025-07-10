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Головна Туризм Ryanair погрожує скоротити польоти до однієї з країн Європи

Ryanair погрожує скоротити польоти до однієї з країн Європи

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 21:47
Ryanair може скоротити маршрути до Іспанії
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Авіакомпанія Ryanair погрожує скоротити кількість рейсів до Іспанії. Суперечка популярного лоукостера з національним оператором аеропортів триває.

Про це пише Daily Express.

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Національний іспанський оператор Aena нещодавно підтвердив найбільше підвищення аеропортових зборів за останні десять років, і через це лоукостер Ryanair має намір скоротити кількість рейсів, що прямують до регіональних аеропортів Іспанії.

Генеральний директор бюджетної авіакомпанії Майкл О'Лірі попередив, що скоротить рейси цього зимового сезону, якщо оператор аеропорту не знизить збори.

Ryanair вже скоротив 12 маршрутів, зокрема, до іспанських Сантьяго-де-Компостела, Астурії, Кантабрії та Сарагосі. При цьому лоукостер збільшив кількість рейсів до популярних курортів Іспанії — Мадрида, Аліканте та Малаги.

Нагадаємо, раніше досвідчена туристка розповіла, як швидко пройти "check-in" Ryanair онлайн. Також ми писали, що можна перевозити із собою через польський кордон.

авіарейси авіаквитки подорож Іспанія туризм Ryanair
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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