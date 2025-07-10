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Главная Туризм Ryanair угрожает сократить полеты в одну из стран Европы

Ryanair угрожает сократить полеты в одну из стран Европы

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 21:47
Ryanair может сократить маршруты в Испанию
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Авиакомпания Ryanair угрожает сократить количество рейсов в Испанию. Спор популярного лоукостера с национальным оператором аэропортов продолжается.

Об этом пишет Daily Express.

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Почему Ryanair может сократить количество самолетов в Испании

Национальный испанский оператор Aena недавно подтвердил самое большое повышение аэропортовых сборов за последние десять лет, и из-за этого лоукостер Ryanair намерен сократить количество рейсов, следующих в региональные аэропорты Испании.

Генеральный директор бюджетной авиакомпании Майкл О'Лири предупредил, что сократит рейсы в этом зимнем сезоне, если оператор аэропорта не снизит сборы.

Ryanair уже сократил 12 маршрутов, в частности, в испанские Сантьяго-де-Компостела, Астурию, Кантабрию и Сарагосу. При этом лоукостер увеличил количество рейсов на популярные курорты Испании — Мадрид, Аликанте и Малагу.

Напомним, ранее опытная туристка рассказала, как быстро пройти "check-in" Ryanair онлайн. Также мы писали, что можно перевозить с собой через польскую границу.

авиарейсы авиабилеты путешествие Испания туризм Ryanair
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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