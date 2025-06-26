За які продукти, алкоголь та ліки можуть оштрафувати на кордоні в Польщі

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Сезон відпусток і через війну українці вимушені літати до популярних курортів з польських аеропортів. Щоб ваш відпочинок нічого не зіпсувало, потрібно пам'ятати деякі нюанси проходження контролю на кордоні.

Про штрафи на кордоні нагадав TikTok-канал sembus.ua.

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Що заборонено везти з собою через польський кордон

Зазначається, що пасажирам заборонено перевозити із собою понад 40 цигарок і розрахунку на одну особу. Дозволяється взяти із собою не більше 1 літра міцного алкоголю (понад 22% вмісту спирту). Не міцний алкоголь долляється перевозити через кордон в об'ємі не більше 2 літрів.

Також у подорож з собою не можна брати сало, м'ясо, ковбасу та овочі з фруктами. Проте дозволяється взяти у невеликій кількості банани.

Готівку можна перевозити через кордон у загальній сумі не більше 10 000 євро. При перевищенні зазначеного розміру — кошти необхідно декларувати.

Також пасажири можуть взяти з собою до Польщі не більше 5 одиниць кожного препарату. Для рецептурних ліків прикордонникам необхідно буде показати відповідний документ від лікаря з печаткою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які необхідні документи при перетині кордону з дитиною. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав 6 років.