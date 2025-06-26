За какие продукты, алкоголь и лекарства могут оштрафовать на границе в Польше

Проверка на границе. Фото: ГПСУ

Сезон отпусков и из-за войны украинцы вынуждены летать на популярные курорты из польских аэропортов. Чтобы ваш отдых ничего не испортило, нужно помнить некоторые нюансы прохождения контроля на границе.

О штрафах на границе напомнил TikTok-канал sembus.ua.

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Что запрещено везти с собой через польскую границу

Отмечается, что пассажирам запрещено перевозить с собой более 40 сигарет и расчета на одного человека. Разрешается взять с собой не более 1 литра крепкого алкоголя (более 22% содержания спирта). Не крепкий алкоголь долляеться перевозить через границу в объеме не более 2 литров.

Также в путешествие с собой нельзя брать сало, мясо, колбасу и овощи с фруктами. Однако разрешается взять в небольшом количестве бананы.

Наличные можно перевозить через границу в общей сумме не более 10 000 евро. При превышении указанного размера — средства необходимо декларировать.

Также пассажиры могут взять с собой в Польшу не более 5 единиц каждого препарата. Для рецептурных лекарств пограничникам необходимо будет показать соответствующий документ от врача с печатью.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие необходимые документы при пересечении границы с ребенком. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал 6 лет.