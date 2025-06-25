Подорожі в 2025 році — які документи потрібні для перетину кордону з дитиною

Дитина в аеропорту. Фото: pexels.com

Плануєте найближчим часом подорож за кордон разом із дитиною? Важливо заздалегідь попіклуватися про всі необхідні документи, щоб ніщо не могло зруйнувати подорож.

Портал visitukraine.today розповів, чи потрібний дозвіл батька чи матері на виїзд дитини за кордон у 2025 році.

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Як перетинати кордон з дитиною

Повідомляється, що після початку повномасштабного вторгнення Росії правила перетину кордону суттєво спростилися. Зокрема, нині за загальним правилом при поїздках з одним з батьків або близькими родичами згода другого не потрібна. Батьку, матері чи кровному родичу буде достатньо показати прикордонникам паспорт або свідоцтво про народження.

Якщо дитина їде зі своїм класом у тур разом з вчителями чи на змагання з тренером для виїзду потрібна нотаріально завірена письмова довіреність від одного з батьків. Самостійно без супроводу дорослих особа може виїжджати за межі країни із 16 років.

Донька з мамою подорожує. Фото: pexels.com

Проте є виключення. Згода другого з батьків потрібна, якщо тато чи мама малюка іноземці, чи особи без громадянства. Нотаріальна згода також необхідна, якщо відсутній запис про одного з батьків у свідоцтві або паспорті (наприклад, помер, позбавлений батьківських прав, визнаний недієздатним/безвісно відсутнім, або є борг по аліментах більше 4 місяців).

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