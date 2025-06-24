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Головна Туризм Туристка показала один з найгарніших островів у Хорватії

Туристка показала один з найгарніших островів у Хорватії

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 18:17
Літній відпочинок у Хорватії — маловідомий та красивий острів
Острів Хвар у Хорватії. Фото: tripadvisor.com
Ключові моменти Перлина Хорватії

Кожен влітку мріє про відпочинок на казковому острові. Хорватія вражає природними перлинами та кришталево чистими водами.

Тревел-блогер sofia.rist розкрила красивий та не дуже популярний серед туристів у цій курортній країні.

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Перлина Хорватії

Блогерка розповіла, що це старе місто вражає своїми маленькими вуличками, в красі яких можна загубитися у часі. Вершину острова прикрашає неймовірна середньовічна фортеця.

Природа також не залишить вас байдужим. На острові є мальовничі гори біля моря, соснові ліси. Вода на пляжах неймовірного блакитного кольору ніби зі сторінок Pinterest.

На острові також багато катерів та човнів, на яких за невеликі гроші можна досліджувати сусідні локації. Туристи також будуть вражені місцевою кухнею у затишних кав'ярнях. А мова йде про острів Хвар, який розташований в Адріатичному морі поблизу узбережжя Далмації.

@sofia.rist

Пиши + в коментарі і я вишлю вам деталі про гайд Хорватія від А до Я , де є вся вся необхідна інформація для організації поїздки від як спланувати поїздку, де знайти квитки до яке місто, пляжі, ресторани обрати, активності, природа та інше! 🏝️🇭🇷 #подорожі #подорожієвропою #хорватія #українцізакордоном #відпочинок

♬ original sound - Софія | Про подорожі 🌎

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий потяг в Європі на час літніх відпусток. Також місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону через виявлену загадкову речовину на піску. 

відпочинок подорож Хорватія море туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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