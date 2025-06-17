Що не варто робити в Індії — моветон з їжею

Туристки обідають в іншій країні. Фото: freepik.com

У багатьох культурах світу не доїсти — звична справа, проте це не стосується Індії. Саме в цій країні така поведінка розцінюється як прояв неповаги до праці господині.

Про це пише Trafalgar.

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Якщо ви плануєте візит до Індії — вам точно варто знати про те, що в країні є моветоном. Зокрема, неповагою до господині й господаря і їх праці є залишена на тарілці страва.

Вважається, що таким жестом ви знецінюєте витрачений час та зусилля того, хто готував для вас страву. Окрім того, після прийому їжі варто обов'язково похвалити здібності кухаря.

Обід в Індії. Фото: freepik.com

В Індії також як і в багатьох країнах світу заведено мити руки перед тим, як сідати за стіл. Також індійці не встають зі столу допоки не доїсть найстарший член родини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий потяг в Європі на час літніх відпусток. Також місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону через виявлену загадкову речовину на піску.