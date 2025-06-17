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Головна Туризм В одній з країн заборонено залишати їжу на тарілці — чому

В одній з країн заборонено залишати їжу на тарілці — чому

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 16:24
Що не варто робити в Індії — моветон з їжею
Туристки обідають в іншій країні. Фото: freepik.com
Ключові моменти Чого не варто робити в Індії

У багатьох культурах світу не доїсти — звична справа, проте це не стосується Індії. Саме в цій країні така поведінка розцінюється як прояв неповаги до праці господині.

Про це пише Trafalgar.

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Чого не варто робити в Індії

Якщо ви плануєте візит до Індії — вам точно варто знати про те, що в країні є моветоном. Зокрема, неповагою до господині й господаря і їх праці є залишена на тарілці страва.

Вважається, що таким жестом ви знецінюєте витрачений час та зусилля того, хто готував для вас страву. Окрім того, після прийому їжі варто обов'язково похвалити здібності кухаря.

В одній з країн заборонено залишати їжу на тарілці — чому - фото 1
Обід в Індії. Фото: freepik.com

В Індії також як і в багатьох країнах світу заведено мити руки перед тим, як сідати за стіл. Також індійці не встають зі столу допоки не доїсть найстарший член родини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий потяг в Європі на час літніх відпусток. Також місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону через виявлену загадкову речовину на піску. 

Індія їжа подорож туризм кухня
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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