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Главная Туризм В одной из стран запрещено оставлять еду на тарелке — почему

В одной из стран запрещено оставлять еду на тарелке — почему

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 16:24
Что не стоит делать в Индии - моветон с едой
Туристки обедают в другой стране. Фото: freepik.com
Ключові моменти Чего не стоит делать в Индии

Во многих культурах мира не доесть — обычное дело, однако это не касается Индии. Именно в этой стране такое поведение расценивается как проявление неуважения к труду хозяйки.

Об этом пишет Trafalgar.

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Чего не стоит делать в Индии

Если вы планируете визит в Индию — вам точно стоит знать о том, что в стране является моветоном. В частности, неуважением к хозяйке и хозяину и их труду является оставленное на тарелке блюдо.

Считается, что таким жестом вы обесцениваете потраченное время и усилия того, кто готовил для вас блюдо. Кроме того, после приема пищи стоит обязательно похвалить способности повара.

В одній з країн заборонено залишати їжу на тарілці — чому - фото 1
Обед в Индии. Фото: freepik.com

В Индии также как и во многих странах мира принято мыть руки перед тем, как садиться за стол. Также индийцы не встают со стола пока не доест самый старший член семьи.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом поезде в Европе на время летних отпусков. Также местные власти Валенсии закрыли многие пляжи в пик сезона из-за обнаруженного загадочного вещества на песке.

Индия еда путешествие туризм кухня
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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