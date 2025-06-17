Что не стоит делать в Индии - моветон с едой

Туристки обедают в другой стране. Фото: freepik.com

Во многих культурах мира не доесть — обычное дело, однако это не касается Индии. Именно в этой стране такое поведение расценивается как проявление неуважения к труду хозяйки.

Об этом пишет Trafalgar.

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Если вы планируете визит в Индию — вам точно стоит знать о том, что в стране является моветоном. В частности, неуважением к хозяйке и хозяину и их труду является оставленное на тарелке блюдо.

Считается, что таким жестом вы обесцениваете потраченное время и усилия того, кто готовил для вас блюдо. Кроме того, после приема пищи стоит обязательно похвалить способности повара.

Обед в Индии. Фото: freepik.com

В Индии также как и во многих странах мира принято мыть руки перед тем, как садиться за стол. Также индийцы не встают со стола пока не доест самый старший член семьи.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом поезде в Европе на время летних отпусков. Также местные власти Валенсии закрыли многие пляжи в пик сезона из-за обнаруженного загадочного вещества на песке.