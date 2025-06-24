Летний отдых в Хорватии - малоизвестный и красивый остров

Остров Хвар в Хорватии. Фото: tripadvisor.com

Каждый летом мечтает об отдыхе на сказочном острове. Хорватия поражает природными жемчужинами и кристально чистыми водами.

Тревел-блогер sofia.rist раскрыла красивый и не очень популярный среди туристов в этой курортной стране.

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Блогер рассказала, что этот старый город поражает своими маленькими улочками, в красоте которых можно потеряться во времени. Вершину острова украшает невероятная средневековая крепость.

Природа также не оставит вас равнодушным. На острове есть живописные горы у моря, сосновые леса. Вода на пляжах невероятного голубого цвета будто со страниц Pinterest.

На острове также много катеров и лодок, на которых за небольшие деньги можно исследовать соседние локации. Туристы также будут поражены местной кухней в уютных кафе. А речь идет об острове Хвар, который расположен в Адриатическом море вблизи побережья Далмации.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом поезде в Европе на время летних отпусков. Также местные власти Валенсии закрыли многие пляжи в пик сезона из-за обнаруженного загадочного вещества на песке.