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Главная Туризм Выезд с ребенком за границу — какие документы нужны в 2025 году

Выезд с ребенком за границу — какие документы нужны в 2025 году

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 20:27
Путешествия в 2025 году - какие документы нужны для пересечения границы с ребенком
Ребенок в аэропорту. Фото: pexels.com
Ключові моменти Как пересекать границу с ребенком

Планируете в ближайшее время путешествие за границу вместе с ребенком? Важно заранее позаботиться обо всех необходимых документах, чтобы ничто не могло разрушить путешествие.

Портал visitukraine.today рассказал, нужно ли разрешение отца или матери на выезд ребенка за границу в 2025 году.

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Как пересекать границу с ребенком

Сообщается, что после начала полномасштабного вторжения России правила пересечения границы существенно упростились. В частности, сейчас по общему правилу при поездках с одним из родителей или близкими родственниками согласие второго не требуется. Отцу, матери или кровному родственнику будет достаточно показать пограничникам паспорт или свидетельство о рождении.

Если ребенок едет со своим классом в тур вместе с учителями или на соревнования с тренером для выезда нужна нотариально заверенная письменная доверенность от одного из родителей. Самостоятельно без сопровождения взрослых лицо может выезжать за пределы страны с 16 лет.

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Дочь с мамой путешествует. Фото: pexels.com

Однако есть исключения. Согласие второго родителя нужно, если папа или мама малыша иностранцы, или лица без гражданства. Нотариальное согласие также необходимо, если отсутствует запись об одном из родителей в свидетельстве или паспорте (например, умер, лишен родительских прав, признан недееспособным/бесследно отсутствующим, или есть долг по алиментам более 4 месяцев).

Напомним, мы рассказывали о популярных курортах, которые не стоят вашего внимания. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал 6 лет.

дети путешествие документы заграница туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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