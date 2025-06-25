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Головна Туризм В одній з країн Європи відкриють SPA із неймовірними видами

В одній з країн Європи відкриють SPA із неймовірними видами

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 18:21
В Ісландії відкриють новий SPA-комплекс — фото
Laugaras Lagoon. Фото: laugaraslagoon.is
Ключові моменти Чим унікальна Лагуна Лаугарас

В одній з найбезпечніших країн Європи відкриється новий водний атракціон. Мова йде про SPA-комплекс Лагуна Лаугарас в Ісландії. 

Про це повідомляє The Sun.

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Чим унікальна Лагуна Лаугарас 

Лагуна Лаугарас — новий двоповерховий SPA-комплекс із басейнами та водоспадами з термальними водами. Він розташований приблизно в 130 км від аеропорту або в 100 км від Рейк'явіка (приблизно 1 година 20 хвилин на авто).

Його візитівкою є каскадний водоспад, який спускається з другого на перший поверх. Відвідувачі комплексу можуть насолодитися пейзажним басейном, з якого відкривається вид на ісландський ландшафт. Зокрема, взимку можна насолодитися красою Північного сяйва.

У готелі також є відокремлений грот для відпочинку наодинці та дві сауни з видом на сосновий ліс і річку Хвиту.

В одній з країн Європи відкриють SPA із неймовірними видами - фото 1
Laugaras Lagoon. Фото: laugaraslagoon.is
В одній з країн Європи відкриють SPA із неймовірними видами - фото 2
Новий SPA-коплекс в Європі. Фото: laugaraslagoon.is
В одній з країн Європи відкриють SPA із неймовірними видами - фото 3
Басейни в Ісландії. Фото: laugaraslagoon.is

В комплексі є бар та ресторан. Деякі напої входять у вартість квитка. В ресторані подають свіжі супи та салати, а також баранину на грилі та тріску, приготовану на повільному вогні.

Квитки у новий SPA стартують від 50 євро. Дітям до семи років вхід до лагуни заборонений, але вони можуть повечеряти в ресторані.

Лагуна відкривається з 15 серпня і працюватиме цілий рік, зі скороченим графіком в зимовий сезон з жовтня по травень.

Нагадаємо, ми розповідали про популярний курорт в Єгипті. Також досвідчений мандрівник порадив красиві курорти для відпочинку.

відпочинок подорож відпустка Ісландія туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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