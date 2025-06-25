В Ісландії відкриють новий SPA-комплекс — фото

В одній з країн Європи відкриють SPA із неймовірними видами
В одній з найбезпечніших країн Європи відкриється новий водний атракціон. Мова йде про SPA-комплекс Лагуна Лаугарас в Ісландії.
Про це повідомляє The Sun.
Чим унікальна Лагуна Лаугарас
Лагуна Лаугарас — новий двоповерховий SPA-комплекс із басейнами та водоспадами з термальними водами. Він розташований приблизно в 130 км від аеропорту або в 100 км від Рейк'явіка (приблизно 1 година 20 хвилин на авто).
Його візитівкою є каскадний водоспад, який спускається з другого на перший поверх. Відвідувачі комплексу можуть насолодитися пейзажним басейном, з якого відкривається вид на ісландський ландшафт. Зокрема, взимку можна насолодитися красою Північного сяйва.
У готелі також є відокремлений грот для відпочинку наодинці та дві сауни з видом на сосновий ліс і річку Хвиту.
В комплексі є бар та ресторан. Деякі напої входять у вартість квитка. В ресторані подають свіжі супи та салати, а також баранину на грилі та тріску, приготовану на повільному вогні.
Квитки у новий SPA стартують від 50 євро. Дітям до семи років вхід до лагуни заборонений, але вони можуть повечеряти в ресторані.
Лагуна відкривається з 15 серпня і працюватиме цілий рік, зі скороченим графіком в зимовий сезон з жовтня по травень.
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