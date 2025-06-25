В Исландии откроют новый SPA-комплекс - фото

Лагуна Лаугарас. Фото: laugaraslagoon.is

В одной из самых безопасных стран Европы откроется новый водный аттракцион. Речь идет о SPA-комплексе Лагуна Лаугарас в Исландии.

Об этом сообщает The Sun.

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Чем уникальна Лагуна Лаугарас

Лагуна Лаугарас — новый двухэтажный SPA-комплекс с бассейнами и водопадами с термальными водами. Он расположен примерно в 130 км от аэропорта или в 100 км от Рейкьявика (примерно 1 час 20 минут на авто).

Его визитной карточкой является каскадный водопад, который спускается со второго на первый этаж. Посетители комплекса могут насладиться пейзажным бассейном, из которого открывается вид на исландский ландшафт. В частности, зимой можно насладиться красотой Северного сияния.

В отеле также есть уединенный грот для отдыха наедине и две сауны с видом на сосновый лес и реку Хвиту.

Laugaras Lagoon. Фото: laugaraslagoon.is

Новый SPA-коплекс в Европе. Фото: laugaraslagoon.is

Бассейны в Исландии. Фото: laugaraslagoon.is

В комплексе есть бар и ресторан. Некоторые напитки входят в стоимость билета. В ресторане подают свежие супы и салаты, а также баранину на гриле и треску, приготовленную на медленном огне.

Билеты в новый SPA стартуют от 50 евро. Детям до семи лет вход в лагуну запрещен, но они могут поужинать в ресторане.

Лагуна открывается с 15 августа и будет работать круглый год, с сокращенным графиком в зимний сезон с октября по май.

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