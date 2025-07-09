Ryanair змінив правила ручної поклажі — яку сумку можна брати з собою

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair планує збільшити розміри ручної поклажі на 20%. Це пов'язане із запровадженням ЄС нових стандартів.

Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що пасажирам без додаткової плати буде дозволено брати в салон літака рюкзак або сумку для ноутбука розміром до 40×30×20 см. Нині без доплат можна брати із собою сумку розмірами з 40×25×20 см. Безкоштовна ручна поклажа має важити менше 10 кг і поміщатися під сидіння пасажира попереду.

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

В компанії повідомили, що нові правила запрацюють найближчими тижнями, оскільки пристрої для вимірювання розміру багажу вже були пристосовані до нового стандарту. Із чим саме пов'язане збільшення розмірів ручної поклажі, в Ryanair не пояснили.

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