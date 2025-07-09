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Головна Туризм Ryanair збільшить розміри ручної поклажі — що відомо

Ryanair збільшить розміри ручної поклажі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 16:12
Ryanair змінив правила ручної поклажі — яку сумку можна брати з собою
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair планує збільшити розміри ручної поклажі на 20%. Це пов'язане із запровадженням ЄС нових стандартів.

Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що пасажирам без додаткової плати буде дозволено брати в салон літака рюкзак або сумку для ноутбука розміром до 40×30×20 см. Нині без доплат можна брати із собою сумку розмірами з 40×25×20 см. Безкоштовна ручна поклажа має важити менше 10 кг і поміщатися під сидіння пасажира попереду.

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Літак Ryanair. Фото: pexels.com

В компанії повідомили, що нові правила запрацюють найближчими тижнями, оскільки пристрої для вимірювання розміру багажу вже були пристосовані до нового стандарту. Із чим саме пов'язане збільшення розмірів ручної поклажі, в Ryanair не пояснили.

Нагадаємо, раніше досвідчена туристка розповіла, як швидко пройти "check-in" Ryanair онлайн. Також ми писали, що можна перевозити із собою через польський кордон.

авіарейси авіаквитки економія туризм Ryanair
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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