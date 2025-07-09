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Главная Туризм Ryanair увеличит размеры ручной клади — что известно

Ryanair увеличит размеры ручной клади — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 16:12
Ryanair изменил правила ручной клади - какую сумку можно брать с собой
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair планирует увеличить размеры ручной клади на 20%. Это связано с введением ЕС новых стандартов.

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что пассажирам без дополнительной платы будет разрешено брать в салон самолета рюкзак или сумку для ноутбука размером до 40×30×20 см. Сейчас без доплат можно брать с собой сумку размерами с 40×25×20 см. Бесплатная ручная кладь должна весить менее 10 кг и помещаться под сиденье пассажира впереди.

Ryanair збільшить розміри ручної поклажі — що відомо - фото 1
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

В компании сообщили, что новые правила заработают в ближайшие недели, поскольку устройства для измерения размера багажа уже были приспособлены к новому стандарту. С чем именно связано увеличение размеров ручной клади, в Ryanair не объяснили.

Напомним, ранее опытная туристка рассказала, как быстро пройти "check-in" Ryanair онлайн. Также мы писали, что можно перевозить с собой через польскую границу.

авиарейсы авиабилеты экономия туризм Ryanair
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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