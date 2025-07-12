Как не платить за превышение размеров ручной клади — хитрый совет

Туристка ждет самолет в аэропорту. Фото: freepik.com

Многие популярные лоукостеры позволяют брать с собой на борт минимальное количество вещей. Однако бортпроводник раскрыл хитрый трюк, как избежать дополнительной платы за превышение предусмотренных размеров ручной клади.

Об этом пишет Daily Express.

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Бортпроводник Мигель Муньос рассказал, что пассажиры могут воспользоваться пакетами Duty Free, поскольку они не считаются ручной кладью.

У работников аэропорта не будет оснований взыскать с вас дополнительную плату за багаж. Чтобы приобрести этот пакет, вам необязательно покупать какую-то дорогую вещь — приобретите маленькую безделушку. В этот пакет можно вместить несколько вещей, которые не влезли в ваш рюкзак или сумку.

Багаж туриста. Фото: Фото: freepik.com

"Конечно, места в пакете немного, но по крайней мере вы возьмете с собой в самолет дополнительную сумку", — подчеркнул бортпроводник.

Напомним, ранее мы писали, за что штрафует Ryanair. Также туристка рассказала, как пройти check-in на рейс Ryanair онлайн и не стоять часами в очереди.