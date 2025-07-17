Гаманець збідніє на 350 євро — що варто знати перед поїздкою на Корфу

Краєвиди острова Корфу. Фото: tripadvisor.com

На відпочивальників, які цього літа прямують на грецький острів Корфу, чекає розчарування. Туристів застерегли, чому після прибуття краще виставляти мережу зв'язку вручну.

Про це пише Daily Mail.

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Підвищення тарифів на Корфу

Один з туристів розповів, що після приземлення до грецького острова отримав повідомлення від сервісу під назвою "Rate Advice" ("Поради щодо тарифів").

"Ласкаво просимо до Албанії! Дзвінки, текстові повідомлення та передача даних в Албанії є платними і не виходять за межі ваших стандартних тарифних планів. Додатковий тарифний план Roam Beyond для цього напрямку можна придбати в додатку iD Mobile всього за 7 євро", — йшлося в повідомленні.

Хоча острів Корфу знаходиться на північному заході Греції, він розташований за 48 кілометрів від Ксаміля — невеликого прибережного селища на рив'єрі Південної Албанії. Таким чином туристи можуть автоматично приєднатися до зв'язку Албанії, а не Греції.

Турист користується телефоном. Фото: freepik.com

Мандрівники попереджають про захмарні албанські тарифи. Зокрема, декому за кілька днів користування зв'язком та інтернетом нарахували 350 євро.

Щоб уникнути таких космічних сум, мандрівникам рекомендується або повідомити свого оператора про ситуацію, або вимкнути "роумінг". Також можна вручну вибрати грецьку мережу в налаштуваннях свого телефону, а не покладатися на автоматичний вибір мережі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на один з літаків в Індії напали бджоли. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав шість років.