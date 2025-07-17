Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Один з курортів Європи "грабує" туристів на 350 євро

Один з курортів Європи "грабує" туристів на 350 євро

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 17:40
Гаманець збідніє на 350 євро — що варто знати перед поїздкою на Корфу
Краєвиди острова Корфу. Фото: tripadvisor.com

На відпочивальників, які цього літа прямують на грецький острів Корфу, чекає розчарування. Туристів застерегли, чому після прибуття краще виставляти мережу зв'язку вручну.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Підвищення тарифів на Корфу

Один з туристів розповів, що після приземлення до грецького острова отримав повідомлення від сервісу під назвою "Rate Advice" ("Поради щодо тарифів"). 

"Ласкаво просимо до Албанії! Дзвінки, текстові повідомлення та передача даних в Албанії є платними і не виходять за межі ваших стандартних тарифних планів. Додатковий тарифний план Roam Beyond для цього напрямку можна придбати в додатку iD Mobile всього за 7 євро", — йшлося в повідомленні.

Хоча острів Корфу знаходиться на північному заході Греції, він розташований за 48 кілометрів від Ксаміля — невеликого прибережного селища на рив'єрі Південної Албанії. Таким чином туристи можуть автоматично приєднатися до зв'язку Албанії, а не Греції.

Турист попередив про прихований збір у 350 євро — де саме - фото 1
Турист користується телефоном. Фото: freepik.com

Мандрівники попереджають про захмарні албанські тарифи. Зокрема, декому за кілька днів користування зв'язком та інтернетом нарахували 350 євро.

Щоб уникнути таких космічних сум, мандрівникам рекомендується або повідомити свого оператора про ситуацію, або вимкнути "роумінг". Також можна вручну вибрати грецьку мережу в налаштуваннях свого телефону, а не покладатися на автоматичний вибір мережі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на один з літаків в Індії напали бджоли. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав шість років.

тарифи подорож гроші туризм мобільні оператори
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації