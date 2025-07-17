Де покупатись та порибалити на Волині — підбірка озер

Озеро в лісі. Ілюстративне фото: freepik.com

Літо вже повністю вступило у свої права, і сонце гріє нас променями. Проте в Україні є багато унікальних природних локації, де можна чудово охолодитися у сильну спеку.

Цікавими локаціями на заході країни поділилося видання volyninfo.com.

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Озеро Охнич

Воно розташоване поблизу села Замостя та є одним з найбільших озер Маневицького району. Воно доволі не глибоке, проте оточене мальовничим сосновим лісом. В озері також водиться багато риби, і риболовля тут абсолютно безкоштовна.

Озеро Охнич. Фото: goldfishnet.in.ua

Озеро Добре

Поблизу села Підріччя розташоване більш глибоке озеро Добре. Воно є пам'яткою загальнонаціонального значення. Його глибина із чистим, піщаним дном становить 15 метрів. Туристи можуть тут відпочити на базі "Динамо" чи переночувати з наметами.

Озеро Добре. Фото: Вікіпедія

Озеро Пересіка

Воно розташоване поблизу однойменного селища у Турійському районі. Мандрівники можуть тут відновити сили на найбільшій у місцевості базі відпочинку "Екстрім". Там є паркінг, басейн та майданчики для спортивних занять. Доба тут в середньому вартує 1000 гривень за номер.

Озеро Пересіка. Фото: vodres.gov.ua

Нагадаємо, раніше турок зізнався, що його приємно вразило в українцях. Також ми розповідали, де покупатись неподалік від Львова.