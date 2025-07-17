Где искупаться и порыбачить на Волыни - подборка озер

Озеро в лесу. Иллюстративное фото: freepik.com

Лето уже полностью вступило в свои права, и солнце греет нас лучами. Однако в Украине есть много уникальных природных локаций, где можно прекрасно охладиться в сильную жару.

Интересными локациями на западе страны поделилось издание volyninfo.com.

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Озеро Охнич

Оно расположено вблизи села Замостье и является одним из крупнейших озер Маневицкого района. Оно довольно неглубокое, однако окружено живописным сосновым лесом. В озере также водится много рыбы, и рыбалка здесь абсолютно бесплатная.

Озеро Охнич. Фото: goldfishnet.in.ua

Озеро Доброе

Вблизи села Подречье расположено более глубокое озеро Доброе. Оно является памятником общенационального значения. Его глубина с чистым, песчаным дном — 15 метров. Туристы могут здесь отдохнуть на базе "Динамо" или переночевать с палатками.

Озеро Доброе. Фото: Википедия

Озеро Пересека

Оно расположено вблизи одноименного поселка в Турийском районе. Путешественники могут здесь восстановить силы на самой большой в местности базе отдыха "Экстрим". Там есть паркинг, бассейн и площадки для спортивных занятий. Сутки здесь в среднем стоят 1000 гривен за номер.

Озеро Пересека. Фото: vodres.gov.ua

Напомним, ранее турок признался, что его приятно поразило в украинцах. Также мы рассказывали, где искупаться неподалеку от Львова.