Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Альтернатива морю — озера на Волыни, где можно освежиться

Альтернатива морю — озера на Волыни, где можно освежиться

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 07:47
Где искупаться и порыбачить на Волыни - подборка озер
Озеро в лесу. Иллюстративное фото: freepik.com

Лето уже полностью вступило в свои права, и солнце греет нас лучами. Однако в Украине есть много уникальных природных локаций, где можно прекрасно охладиться в сильную жару.

Интересными локациями на западе страны поделилось издание volyninfo.com.

Реклама
Читайте также:

Озеро Охнич

Оно расположено вблизи села Замостье и является одним из крупнейших озер Маневицкого района. Оно довольно неглубокое, однако окружено живописным сосновым лесом. В озере также водится много рыбы, и рыбалка здесь абсолютно бесплатная.

Альтернатива морю — озера на Волині, де можна освіжитись - фото 1
Озеро Охнич. Фото: goldfishnet.in.ua

Озеро Доброе

Вблизи села Подречье расположено более глубокое озеро Доброе. Оно является памятником общенационального значения. Его глубина с чистым, песчаным дном — 15 метров. Туристы могут здесь отдохнуть на базе "Динамо" или переночевать с палатками.

Альтернатива морю — озера на Волині, де можна освіжитись - фото 2
Озеро Доброе. Фото: Википедия

Озеро Пересека

Оно расположено вблизи одноименного поселка в Турийском районе. Путешественники могут здесь восстановить силы на самой большой в местности базе отдыха "Экстрим". Там есть паркинг, бассейн и площадки для спортивных занятий. Сутки здесь в среднем стоят 1000 гривен за номер.

Альтернатива морю — озера на Волині, де можна освіжитись - фото 3
Озеро Пересека. Фото: vodres.gov.ua

Напомним, ранее турок признался, что его приятно поразило в украинцах. Также мы рассказывали, где искупаться неподалеку от Львова.

отдых путешествие лето вылов рыбы туризм озеро
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации