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Головна Туризм Стародавній храм без хрестів — унікальна локація Львівщини

Стародавній храм без хрестів — унікальна локація Львівщини

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 13:49
Монастир у скелі — святе місце на Львівщині
Монастир у селі Розгірче. Фото: karpaty.rocks

У селі Розгірче на Львівщині у скелях захований монастир. Це унікальне місце має особливу енергетику та атмосферу.

Про скельний монастир розповідає видання РБК-Україна.

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Монастир розташований в системі підземних печер і похід для вас стане справжнім квестом по лабіринту. Деякі з них печер дворівневі. Всередині храму розташовані каплиця та келії. Вчені припускають, що скельний був побудований у XIII-XV століттях, проте є свідчення про те, що до прийняття християнства в ньому проводилися язичницькі обряди. Храм був вручну вирізаний із вапняку.

На початку 1990-х років на одній з вершин скелі знайшли стародавнє городище. В ньому збереглися сліди від земляних валів, якими воно було огороджено. За даними науковців, воно було створено на межі XVI-XVII століть.

За легендою, храм створили ченці, які втікали зі зруйнованого татарами Києва у 1200-х роках. Вони вели аскетичний спосіб життя, майже не розмовляли між собою, харчувалися рослинами та ягодами. Заробляли монахи на життя тим, що продавали мед із власної пасіки.

Розташоване це унікальне місце в 12 км від Стрия. До села Розгірче можна дістатися зі Львова. Маршрут з його центру до скелі триватиме близько 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше турок зізнався, що його приємно вразило в українцях. Також ми розповідали, де покупатись неподалік від Львова.

подорож історія релігія туризм печера
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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