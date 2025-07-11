Де покупатись в Полтавській області — комплекси та курорти

Дівчина відпочиває на пляжі. Фото: freepik.com

Літо у самому розпалі, проте далеко не кожен має можливість позасмагати на пляжах закордоном. На щастя, в Україні є багато локації, де можна відновити свої сили.

Видання OBOZ.UA поділилося підбіркою найзатишніших місць у Полтавській області, де можна поплавати.

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Аквапарк "Ріо"

Він розташований в селищі Супрунівка й однаково сподобається, як діткам, так і дорослим. Тут є 12 гірок різної складності та конфігурації, а також волейбольне поле. На території парку також розташовано багато кафе, де можна смачно перекусити та випити смачного коктейлю. На території парку також можна винайняти бунгало, а також посмажити шашлики. Вхід для дорослого вартує 500 гривень, для дитини — 300 гривень. У вихідні за відпочинок тут доведеться віддати ще 100 гривень.

Курорт "Аквамарин"

Він знаходиться серед мальовничої природи селища Цибулі, за 7 кілометрів від Полтави. Тут можна поплавати у двох басейнах різної глибини із солоною, морською водою. Тут немає гірок, а також заборонений вхід з дітьми до 6 років. В "Аквамарині" також можна посмажити шашлики у зоні для барбекю та випити смачний напій в барі. Квитки тут вартують 600 гривень та 700 гривень — у вихідні дні). В цю вартість входить користування столиками та шезлонгами.

Пляжний комплекс "Мис доброї надії"

Комплекс розташований в селищі Глоди. Тут є все для комфортного відпочинку — альтанки із зонами для барбекю, шезлонги та парасольки. На території комплексу також є ігрові майданчики для дітей, а по вихідних тут проводять для них цікаві квести та майстер-класи. Тут найдоступніша вартість для відпочинку серед запропонованих варіантів. У будній день за квиток вам доведеться віддати 200 гривень з людини, а у вихідний — 250 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про незвичні пам'ятки в Україні. Також ми писали про красиве озеро за 18 км від Житомира.