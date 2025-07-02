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Головна Туризм Літня відпустка на Тернопільщині — де варто побувати

Літня відпустка на Тернопільщині — де варто побувати

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 19:29
Водоспади та печери на Тернопільщині — де провести відпустку
Джуринський водоспад. Фото: drymba.com

Літо потроху набирає обертів, а душа прагне нових вражень. Саме час вирушити в невелику подорож та відкрити для себе нові куточки нашої країни.

Портал OBOZ.UA розповів про цікаві локації на Тернопільщині, які варто відвідати кожному.

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Печера Вертеба 

Печера розташовна поблизу села Більче-Золоте та є однією з найбільших у Європі. Її підземні лабіринти простягаються на понад 9 кілометрів. У IV–III тис. до н.е. ця печера була домом для трипільців. Саме тут археологи знайшли їхній посуд, прикраси та інші артефакти. В стінах печери можна відвідати музей та дізнатись більше про історію трипільців.

Дендропарк в селищі Рай

В парку розташовано багато цікавих історичних пам'яток. Зокрема, Палац родини Синявських, Церква Святої Трійці, яка стоїть вже триста років, та Палац Потоцького з пишними залами. Саме тут зберігся старовинний дуб, під яким ховався від сонця гетьман Богдан Хмельницький. На території парку є багато кафе, де можна відпочити та перекусити.

Плебанівський віадук 

Він розташований за 35 кілометрів від Тернополя. Його 9 арок простягаються на цілий кілометр. На цій неймовірній локації виходять дивовижні кадри. Щоб насолодитися красою віадука, туристи зазвичай вирушають на велосипедах з містечка Плебанівка або Теребовля.

Літня відпустка на Тернопільщині — де варто побувати - фото 1
Плебанівський віадук. Фото: Вікіпедія

Джуринський водоспад

Це найвищий рівнинний водоспад в Україні. Вода спускається по ньому трьома каскадами. Його висота сягає 18 метрів. Червоний ґрунт водоспаду влітку контрастує із густою рослинністю. Зазначається, що поруч із ним розташовані руїни Червоногородського замку та католицького костьолу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про незвичні пам'ятки в Україні. Також ми писали про красиве озеро за 18 км від Житомира

подорож туризм печера соло подорож
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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