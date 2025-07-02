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Главная Туризм Летний отпуск на Тернопольщине — где стоит побывать

Летний отпуск на Тернопольщине — где стоит побывать

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 19:29
Водопады и пещеры на Тернопольщине - где провести отпуск
Джуринский водопад. Фото: drymba.com

Лето понемногу набирает обороты, а душа жаждет новых впечатлений. Самое время отправиться в небольшое путешествие и открыть для себя новые уголки нашей страны.

Портал OBOZ.UA рассказал об интересных локациях на Тернопольщине, которые стоит посетить каждому.

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Пещера Вертеба

Пещера расположена вблизи села Бильче-Золотое и является одной из крупнейших в Европе. Ее подземные лабиринты простираются более чем на 9 километров. В IV-III тыс. до н.э. эта пещера была домом для трипольцев. Именно здесь археологи нашли их посуду, украшения и другие артефакты. В стенах пещеры можно посетить музей и узнать ближе об истории трипольцев.

Дендропарк в поселке Рай

В парке расположено много интересных исторических памятников. В частности, Дворец семьи Синявских, Церковь Святой Троицы, которая стоит уже триста лет, и Дворец Потоцкого с пышными залами. Именно здесь сохранился старинный дуб, под которым прятался от солнца гетман Богдан Хмельницкий. На территории парка есть много кафе, где можно отдохнуть и перекусить.

Плебановский виадук

Он расположен в 35 километрах от Тернополя. Его 9 арок простираются на целый километр. На этой невероятной локации получаются впечатляющие кадры. Чтобы насладиться красотой виадука, туристы обычно отправляются на велосипедах из городка Плебановка или Теребовля.

Літня відпустка на Тернопільщині — де варто побувати - фото 1
Плебановский виадук. Фото: Википедия

Джуринский водопад

Это самый высокий равнинный водопад в Украине. Вода спускается по нему тремя каскадами. Его высота достигает 18 метров. Красная почва водопад летом контрастирует с густой растительностью. Отмечается, что рядом с ним расположены руины Червоногородского замка и католического костела.

Напомним, ранее мы рассказывали о необычных достопримечательностях в Украине. Также мы писали о красивом озере в 18 км от Житомира.

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Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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