Водопады и пещеры на Тернопольщине - где провести отпуск

Летний отпуск на Тернопольщине — где стоит побывать
Лето понемногу набирает обороты, а душа жаждет новых впечатлений. Самое время отправиться в небольшое путешествие и открыть для себя новые уголки нашей страны.
Портал OBOZ.UA рассказал об интересных локациях на Тернопольщине, которые стоит посетить каждому.
Пещера Вертеба
Пещера расположена вблизи села Бильче-Золотое и является одной из крупнейших в Европе. Ее подземные лабиринты простираются более чем на 9 километров. В IV-III тыс. до н.э. эта пещера была домом для трипольцев. Именно здесь археологи нашли их посуду, украшения и другие артефакты. В стенах пещеры можно посетить музей и узнать ближе об истории трипольцев.
Дендропарк в поселке Рай
В парке расположено много интересных исторических памятников. В частности, Дворец семьи Синявских, Церковь Святой Троицы, которая стоит уже триста лет, и Дворец Потоцкого с пышными залами. Именно здесь сохранился старинный дуб, под которым прятался от солнца гетман Богдан Хмельницкий. На территории парка есть много кафе, где можно отдохнуть и перекусить.
Плебановский виадук
Он расположен в 35 километрах от Тернополя. Его 9 арок простираются на целый километр. На этой невероятной локации получаются впечатляющие кадры. Чтобы насладиться красотой виадука, туристы обычно отправляются на велосипедах из городка Плебановка или Теребовля.
Джуринский водопад
Это самый высокий равнинный водопад в Украине. Вода спускается по нему тремя каскадами. Его высота достигает 18 метров. Красная почва водопад летом контрастирует с густой растительностью. Отмечается, что рядом с ним расположены руины Червоногородского замка и католического костела.
Напомним, ранее мы рассказывали о необычных достопримечательностях в Украине. Также мы писали о красивом озере в 18 км от Житомира.
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