Блакитине Озеро-кит за 20 хвилин їзди від Житомира
Українська природа неймовірна та унікальна. Літній період відпусток — чудовий час відкрити нові куточки рідної країни та відновити сили.
Редакція Новини.LIVE розповідає про красиве озеро недалеко від Житомира, в якому можна освіжитись та насолодитися краєвидами.
Озеро-кит на Житомирщині
Красиве озеро розташоване за три кілометри від села Левків, що розташоване за 18 км від Житомира. Таку невелику відстань можна подолати і на велосипеді.
На знімках з квадрокоптера видно, що озеро дійсно має форму кита. Посеред водойми розташований невеличкий острівець, до якого веде дерев’яний місток.
Поряд з озером є пляж з усім необхідним для пікніка — від критих альтанок до мангалів і гойдалок. Біля водойми також є будиночки, де можна заночувати. Цю неймовірну локацію оточує густий сосновий ліс.
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