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Головна Туризм Блакитине Озеро-кит за 20 хвилин їзди від Житомира

Блакитине Озеро-кит за 20 хвилин їзди від Житомира

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 13:37
Озеро-кит за 20 хвилин їзди від Житомира
Озеро-кит. Фото: 1.zt.ua
Ключові моменти Озеро-кит на Житомирщині

Українська природа неймовірна та унікальна. Літній період відпусток — чудовий час відкрити нові куточки рідної країни та відновити сили.

Редакція Новини.LIVE розповідає про красиве озеро недалеко від Житомира, в якому можна освіжитись та насолодитися краєвидами.

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Озеро-кит на Житомирщині

Красиве озеро розташоване за три кілометри від села Левків, що розташоване за 18 км від Житомира. Таку невелику відстань можна подолати і на велосипеді.

На знімках з квадрокоптера видно, що озеро дійсно має форму кита. Посеред водойми розташований невеличкий острівець, до якого веде дерев’яний місток. 

Блакитине Озеро-кит в 20 хвилинах їзди від Житомира - фото 1
Озеро-кит на Житомирщині. Фото: 1.zt.ua


Поряд з озером є пляж з усім необхідним для пікніка — від критих альтанок до мангалів і гойдалок. Біля водойми також є будиночки, де можна заночувати. Цю неймовірну локацію оточує густий сосновий ліс.

Нагадаємо, ми писали про те, які аквапарки нині працюють в Україні. Також досвідчений мандрівник порадив красиві курорти для відпочинку.

подорож Україна Житомирська область туризм озеро
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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