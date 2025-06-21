Озеро-кит за 20 хвилин їзди від Житомира

Озеро-кит. Фото: 1.zt.ua

Українська природа неймовірна та унікальна. Літній період відпусток — чудовий час відкрити нові куточки рідної країни та відновити сили.

Редакція Новини.LIVE розповідає про красиве озеро недалеко від Житомира, в якому можна освіжитись та насолодитися краєвидами.

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Озеро-кит на Житомирщині

Красиве озеро розташоване за три кілометри від села Левків, що розташоване за 18 км від Житомира. Таку невелику відстань можна подолати і на велосипеді.

На знімках з квадрокоптера видно, що озеро дійсно має форму кита. Посеред водойми розташований невеличкий острівець, до якого веде дерев’яний місток.

Озеро-кит на Житомирщині. Фото: 1.zt.ua



Поряд з озером є пляж з усім необхідним для пікніка — від критих альтанок до мангалів і гойдалок. Біля водойми також є будиночки, де можна заночувати. Цю неймовірну локацію оточує густий сосновий ліс.

Нагадаємо, ми писали про те, які аквапарки нині працюють в Україні. Також досвідчений мандрівник порадив красиві курорти для відпочинку.