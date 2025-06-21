Голубое Озеро-кит в 20 минутах езды от Житомира
Украинская природа невероятная и уникальная. Летний период отпусков — отличное время открыть новые уголки родной страны и восстановить силы.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о красивом озере недалеко от Житомира, в котором можно освежиться и насладиться видами.
Озеро-кит на Житомирщине
Красивое озеро находится в трех километрах от села Левков, расположенного в 18 км от Житомира. Такое небольшое расстояние можно преодолеть и на велосипеде.
На снимках с квадрокоптера видно, что озеро действительно имеет форму кита. Посреди водоема расположен небольшой островок, к которому ведет деревянный мостик.
Рядом с озером есть пляж со всем необходимым для пикника — от крытых беседок до мангалов и качелей. Возле водоема также есть домики, где можно заночевать. Эту невероятную локацию окружает густой сосновый лес.
Напомним, мы писали о том, какие аквапарки сейчас работают в Украине. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.
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