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Главная Туризм Голубое Озеро-кит в 20 минутах езды от Житомира

Голубое Озеро-кит в 20 минутах езды от Житомира

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 13:37
Озеро-кит в 20 минутах езды от Житомира
Озеро-кит. фото: 1.zt.ua
Ключові моменти Озеро-кит на Житомирщине

Украинская природа невероятная и уникальная. Летний период отпусков — отличное время открыть новые уголки родной страны и восстановить силы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о красивом озере недалеко от Житомира, в котором можно освежиться и насладиться видами.

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Озеро-кит на Житомирщине

Красивое озеро находится в трех километрах от села Левков, расположенного в 18 км от Житомира. Такое небольшое расстояние можно преодолеть и на велосипеде.

На снимках с квадрокоптера видно, что озеро действительно имеет форму кита. Посреди водоема расположен небольшой островок, к которому ведет деревянный мостик.

Блакитине Озеро-кит в 20 хвилинах їзди від Житомира - фото 1
Озеро-кит на Житомирщине. Фото: 1.zt.ua


Рядом с озером есть пляж со всем необходимым для пикника — от крытых беседок до мангалов и качелей. Возле водоема также есть домики, где можно заночевать. Эту невероятную локацию окружает густой сосновый лес.

Напомним, мы писали о том, какие аквапарки сейчас работают в Украине. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.

путешествие Украина Житомирская область туризм озеро
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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