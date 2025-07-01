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Головна Туризм Прихована перлина в Іспанії з неймовірними пляжами та водоспадами

Прихована перлина в Іспанії з неймовірними пляжами та водоспадами

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 12:13
Маловідоме місто в Іспанії з красивим водоспадом
Краєвиди міста Нерха. Фото: tripadvisor.com

Всього за 50 хвилин їзди від аеропорту іспанської Малаги знаходиться прекрасне місто Нерха. Воно ідеально підійде туристам, які не люблять гучні вечірки й тусовки.

Про це пише Daily Express.

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Нерха — менш туристичне місто. Воно вражає чудовими локаціями для прогулянок і безліччю чарівних місць. Між скелями захований водоспад Маро або Каскада де Маро. Біля нього туристи можуть поплавати на каяку або човні.

Мандрівники зможуть не тільки дослідити водоспад, але й помилуватися мальовничими скелями та дивовижною бухтою Маро.

Прихована перлина в Іспанії з неймовірними пляжами та водоспадами - фото 1
Пляж у місті Нерха. Фото: tripadvisor.com

З аеропорту Малаги до Нерхи можна дістатися на автобусі, який курсує приблизно щогодини. Автобусна зупинка аеропорту Малаги знаходиться в терміналі 3, одразу після виходу із залу прильоту. Щоб дістатися прямо до пляжу, ви можете взяти таксі, або ж щодня ходять прямі автобуси з Нерхи до Маро. У вихідні та святкові дні прямих рейсів може бути менше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий потяг в Європі на час літніх відпусток. Також місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону через виявлену загадкову речовину на піску. 

подорож природа відпустка Іспанія туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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