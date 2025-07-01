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Главная Туризм Скрытая жемчужина в Испании с невероятными пляжами и водопадами

Скрытая жемчужина в Испании с невероятными пляжами и водопадами

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 12:13
Малоизвестный город в Испании с красивейшим водопадом
Пейзажи города Нерха. Фото: tripadvisor.com

Всего в 50 минутах езды от аэропорта испанской Малаги находится прекрасный город Нерха. Он идеально подойдет туристам, которые не любят шумные вечеринки и тусовки.

Об этом пишет Daily Express.

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Чем уникален город Нерха в Испании

Нерха - менее туристический город. Он поражает прекрасными локациями для прогулок и множеством волшебных мест. Между скалами спрятан водопад Маро или Каскада де Маро. Возле него туристы могут поплавать на каяке или лодке.

Путешественники смогут не только исследовать водопад, но и полюбоваться живописными скалами и удивительной бухтой Маро.

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Пляж в городе Нерха. Фото: tripadvisor.com

Из аэропорта Малаги до Нерхи можно добраться на автобусе, который курсирует примерно каждый час. Автобусная остановка аэропорта Малаги находится в терминале 3, сразу после выхода из зала прилета. Чтобы добраться прямо до пляжа, вы можете взять такси, или же ежедневно ходят прямые автобусы из Нерхи до Маро. В выходные и праздничные дни прямых рейсов может быть меньше.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом поезде в Европе на время летних отпусков. Также местные власти Валенсии закрыли многие пляжи в пик сезона из-за обнаруженного загадочного вещества на песке.

путешествие природа отпуск Испания туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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