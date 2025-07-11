Где искупаться в Полтавской области - комплексы и курорты

Девушка отдыхает на пляже. Фото: freepik.com

Лето в самом разгаре, однако далеко не каждый имеет возможность позагорать на пляжах заграницей. К счастью, в Украине есть много локаций, где можно восстановить свои силы.

Издание OBOZ.UA поделилось подборкой самых уютных мест в Полтавской области, где можно поплавать.

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Аквапарк "Рио"

Он расположен в поселке Супруновка и одинаково понравится, как деткам, так и взрослым. Здесь есть 12 горок разной сложности и конфигурации, а также волейбольное поле. На территории парка также расположено много кафе, где можно вкусно перекусить и выпить вкусного коктейля. На территории парка можно снять бунгало, а также пожарить шашлыки. Вход для взрослого стоит 500 гривен, для ребенка — 300 гривен. В выходные за отдых здесь придется отдать еще 100 гривен.

Курорт "Аквамарин"

Он находится среди живописной природы поселка Цибули, в 7 километрах от Полтавы. Здесь можно поплавать в двух бассейнах разной глубины с соленой, морской водой. Здесь нет горок, а также запрещен вход с детьми до 6 лет. В "Аквамарине" также можно пожарить шашлыки в зоне для барбекю и выпить вкусный напиток в баре. Билеты здесь стоят 600 гривен и 700 гривен — в выходные дни). В эту стоимость входит пользование столиками и шезлонгами.

Пляжный комплекс "Мыс доброй надежды"

Комплекс расположен в поселке Глоды. Здесь есть все для комфортного отдыха — беседки с зонами для барбекю, шезлонги и зонтики. На территории комплекса также есть игровые площадки для детей, а по выходным здесь проводят для них интересные квесты и мастер-классы. Здесь самая доступная стоимость для отдыха среди предложенных вариантов. В будний день за билет вам придется отдать 200 гривен с человека, а в выходной - 250 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали о необычных достопримечательностях в Украине. Также мы писали о красивом озере в 18 км от Житомира.