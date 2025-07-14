Монастырь в скале - святое место на Львовщине

Монастырь в селе Розгирче. Фото: karpaty.rocks

В селе Розгирче на Львовщине в скалах спрятан монастырь. Это уникальное место имеет особую энергетику и атмосферу.

О скальном монастыре рассказывает издание РБК-Украина.

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Монастырь расположен в системе подземных пещер и поход для вас станет настоящим квестом по лабиринту. Некоторые из них пещер двухуровневые. Внутри храма расположены часовня и кельи. Ученые предполагают, что скальный был построен в XIII-XV веках, однако есть свидетельства о том, что до принятия христианства в нем проводились языческие обряды. Храм был вручную вырезан из известняка.

В начале 1990-х годов на одной из вершин скалы нашли древнее городище. В нем сохранились следы от земляных валов, которыми оно было ограждено. По данным ученых, оно было создано на рубеже XVI-XVII веков.

По легенде, храм создали монахи, которые бежали из разрушенного татарами Киева в 1200-х годах. Они вели аскетический образ жизни, почти не разговаривали между собой, питались растениями и ягодами. Зарабатывали монахи на жизнь тем, что продавали мед с собственной пасеки.

Расположено это уникальное место в 12 км от Стрыя. В село Розгирче можно добраться из Львова. Маршрут из его центра к скале займет у вас около 20 минут.

Напомним, ранее турок признался, что его приятно поразило в украинцах. Также мы рассказывали, где искупаться неподалеку от Львова.