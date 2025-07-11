Річка в 1,5 години їзди від Львова — де скупатись в річці

Неймовірна локація біля річки за 1,5 години їзди від Львова
Через непросту економічну ситуацію в країні через війну далеко не кожен може дозволити відпочинок закордоном. Проте неподалік Львова є розкішна локація, де можна насолодитися природою та освіжитись у цю неймовірну спеку.
Про Княжі скелі розповідає видання 24 Канал.
Де покупатись неподалік від Львова
Мальовничі Княжі скелі розташовані на березі річки Стрий. Її течія не стрімка, тож водойма ідеально підходить для безпечного відпочинку. Це місце захоплює своєю красою, і на тлі цих екзотичних скель виходять дуже атмосферні фото.
Княжі скелі розташовані в близько 100 км від Львова. Щоб дістатись до місця, вам потрібно виїхати з міста в напрямку Стрия та рухатись далі трасою Е471 до села Нижнє Синьовидне. Перетнувши ще близько 700 метрів, вам потрібно буде перетнути міст.
Нагадаємо, раніше турок зізнався, що його приємно вразило в українцях. Також про містичну локацію на Київщині, де можна знімати хоррори Кінга.
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