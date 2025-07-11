Річка в 1,5 години їзди від Львова — де скупатись в річці

Княжі скелі. Фото: mandrivnuk.info

Через непросту економічну ситуацію в країні через війну далеко не кожен може дозволити відпочинок закордоном. Проте неподалік Львова є розкішна локація, де можна насолодитися природою та освіжитись у цю неймовірну спеку.

Про Княжі скелі розповідає видання 24 Канал.

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Мальовничі Княжі скелі розташовані на березі річки Стрий. Її течія не стрімка, тож водойма ідеально підходить для безпечного відпочинку. Це місце захоплює своєю красою, і на тлі цих екзотичних скель виходять дуже атмосферні фото.

Княжі скелі розташовані в близько 100 км від Львова. Щоб дістатись до місця, вам потрібно виїхати з міста в напрямку Стрия та рухатись далі трасою Е471 до села Нижнє Синьовидне. Перетнувши ще близько 700 метрів, вам потрібно буде перетнути міст.

Маршрут до Княжих скель. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше турок зізнався, що його приємно вразило в українцях. Також про містичну локацію на Київщині, де можна знімати хоррори Кінга.