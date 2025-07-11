Река в 1,5 часа езды от Львова - где скупаться в реке

Невероятная локация у реки в 1,5 часа езды от Львова
Из-за непростой экономической ситуации в стране из-за войны, далеко не каждый может позволить отдых за рубежом. Однако недалеко от Львова есть роскошная локация, где можно насладиться природой и освежиться в эту невероятную жару.
О Княжеских скалах рассказывает издание 24 Канал.
Где искупаться недалеко от Львова
Живописные Княжеские скалы расположены на берегу реки Стрый. Ее течение не стремительное, поэтому водоем идеально подходит для безопасного отдыха. Это место захватывает своей красотой, и на фоне этих экзотических скал получаются очень атмосферные фото.
Княжеские скалы расположены в около 100 км от Львова. Чтобы добраться до места, вам нужно выехать из города в направлении Стрыя и двигаться дальше по трассе Е471 до села Нижнее Синевидное. Пройдя еще около 700 метров, вам нужно будет пересечь мост.
Напомним, ранее турок признался, что его приятно поразило в украинцах. Также о мистической локации на Киевщине, где можно снимать хорроры Кинга.
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