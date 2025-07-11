Река в 1,5 часа езды от Львова - где скупаться в реке

Княжеские скалы. Фото: mandrivnuk.info

Из-за непростой экономической ситуации в стране из-за войны, далеко не каждый может позволить отдых за рубежом. Однако недалеко от Львова есть роскошная локация, где можно насладиться природой и освежиться в эту невероятную жару.

О Княжеских скалах рассказывает издание 24 Канал.

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Живописные Княжеские скалы расположены на берегу реки Стрый. Ее течение не стремительное, поэтому водоем идеально подходит для безопасного отдыха. Это место захватывает своей красотой, и на фоне этих экзотических скал получаются очень атмосферные фото.

Княжеские скалы расположены в около 100 км от Львова. Чтобы добраться до места, вам нужно выехать из города в направлении Стрыя и двигаться дальше по трассе Е471 до села Нижнее Синевидное. Пройдя еще около 700 метров, вам нужно будет пересечь мост.

Маршрут к Княжеским скалам. Фото: скриншот

Напомним, ранее турок признался, что его приятно поразило в украинцах. Также о мистической локации на Киевщине, где можно снимать хорроры Кинга.