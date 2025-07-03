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Головна Туризм Місце в Україні, де б могли знімати жахи Стівена Кінга

Місце в Україні, де б могли знімати жахи Стівена Кінга

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 17:36
Покинуте містичне село в Україні, де б Стівен Кінг знімав жахи
Покинуті декорації "Київфільм". Фото: @yaroslavbulda

В Україні розташовано немало містичних локацій із моторошною атмосферою. Зокрема, у Бучанському районі Київської області розташовано покинуте село Ніжиловичі. 

Відповідними кадрами з цієї локації поділилась тревел-блогер podorojuy в TikTok.

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Одна з містичних локацій в Україні

У 2003 році в цьому невеличкому селі побудували "Київфільм". На просторах кіностудії звели багато декорацій та відзняли такі популярні українські фільми, як "Кріпосна", "Щедрик", "Віддана", "Вовчиця", "Останній яничар".

У 2019 році на території "Київфільма" зайнялася пожежа і студію закрили. 

Нині декорації в цьому покинутому місці поросли травою і могли б чудово доповнити кадри з фільмів "Короля жахів" Стівена Кінга. Тим паче геніальний автор захоплюється мужністю українців та відкрито підтримує нас у цей важкий час.

Щоб дістатись до цієї містичної локації, треба їхати з Києва по Житомирській трасі до села Макарів, звідки повернути направо, через село Наливайківка проїхати в Ніжиловичі. Від столиці до Ніжиловичів приблизно 70 км.

@podorojuy

Це місто давно покинули. Сюди потрапляєш, ніби на сторінки якогось хоррору, від Стівена Кінга. Скрип похилених дверей, кривих віконниць, стогін протягу у розбитих шибках. Старі, вигорілі на сонці, вивіски… Все як у кіно. Так воно і дійсно із кіно, адже це покинута кіностудія “Київфільм” у селі Ніжиловичі, на Київщині. #пішлиподивимось #україна #ukraine #ukraina #украина #дивне #цікаве #мандруй #мандри #мандруйукраїною

♬ Einaudi: Run - Ludovico Einaudi & I Virtuosi Italiani

Нагадаємо, ми писали про унікальне місто в Європі з бірюзовими водоймами та неймовірною природою. Також ми розповідали про популярні курорти, які не варті вашої уваги. 

подорож Стівен Кінг Київська область туризм містика серіал "Кріпосна"
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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