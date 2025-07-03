Покинуте містичне село в Україні, де б Стівен Кінг знімав жахи

Покинуті декорації "Київфільм". Фото: @yaroslavbulda

В Україні розташовано немало містичних локацій із моторошною атмосферою. Зокрема, у Бучанському районі Київської області розташовано покинуте село Ніжиловичі.

Відповідними кадрами з цієї локації поділилась тревел-блогер podorojuy в TikTok.

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У 2003 році в цьому невеличкому селі побудували "Київфільм". На просторах кіностудії звели багато декорацій та відзняли такі популярні українські фільми, як "Кріпосна", "Щедрик", "Віддана", "Вовчиця", "Останній яничар".

У 2019 році на території "Київфільма" зайнялася пожежа і студію закрили.

Нині декорації в цьому покинутому місці поросли травою і могли б чудово доповнити кадри з фільмів "Короля жахів" Стівена Кінга. Тим паче геніальний автор захоплюється мужністю українців та відкрито підтримує нас у цей важкий час.

Щоб дістатись до цієї містичної локації, треба їхати з Києва по Житомирській трасі до села Макарів, звідки повернути направо, через село Наливайківка проїхати в Ніжиловичі. Від столиці до Ніжиловичів приблизно 70 км.

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