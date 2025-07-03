Заброшенное мистическое село в Украине, где бы Стивен Кинг снимал ужасы

Заброшенные декорации "Киевфильма". Фото: @yaroslavbulda

В Украине расположено не мало мистических локаций с жуткой атмосферой. В частности, в Бучанском районе Киевской области расположено заброшенное село Нижиловичи.

Соответствующими кадрами из этой локации поделилась тревел-блогер podorojuy в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Одна из мистических локаций в Украине

В 2003 году в этом небольшом селе построили "Киевфильм". На просторах киностудии построили много декорации и отсняли такие популярные украинские фильмы, как "Крепостная", "Щедрик", "Віддана", "Волчица", "Последний янычар".

В 2019 году на территории "Киевфильма" занялся пожар и студию закрыли.

Сейчас декорации в этом заброшенном месте поросли травой и могли бы прекрасно дополнить кадры из фильмов "Короля ужасов" Стивена Кинга. Тем более гениальный автор восхищается мужеством украинцев и открыто поддерживает нас в это трудное время.

Чтобы добраться до этой мистической локации, надо ехать из Киева по Житомирской трассе в село Макаров, откуда повернуть направо, через село Наливайковка проехать в Нижиловичи. От столицы до Нижиловичей примерно 70 км.

Напомним, мы писали об уникальном городе в Европе с бирюзовыми водоемами и невероятной природой. Также мы рассказывали о популярных курортах, которые не стоят вашего внимания.