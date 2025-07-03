Заброшенное мистическое село в Украине, где бы Стивен Кинг снимал ужасы

Место в Украине, где бы могли снимать ужасы Стивена Кинга
В Украине расположено не мало мистических локаций с жуткой атмосферой. В частности, в Бучанском районе Киевской области расположено заброшенное село Нижиловичи.
Соответствующими кадрами из этой локации поделилась тревел-блогер podorojuy в TikTok.
Одна из мистических локаций в Украине
В 2003 году в этом небольшом селе построили "Киевфильм". На просторах киностудии построили много декорации и отсняли такие популярные украинские фильмы, как "Крепостная", "Щедрик", "Віддана", "Волчица", "Последний янычар".
В 2019 году на территории "Киевфильма" занялся пожар и студию закрыли.
Сейчас декорации в этом заброшенном месте поросли травой и могли бы прекрасно дополнить кадры из фильмов "Короля ужасов" Стивена Кинга. Тем более гениальный автор восхищается мужеством украинцев и открыто поддерживает нас в это трудное время.
Чтобы добраться до этой мистической локации, надо ехать из Киева по Житомирской трассе в село Макаров, откуда повернуть направо, через село Наливайковка проехать в Нижиловичи. От столицы до Нижиловичей примерно 70 км.
@podorojuy
Этот город давно покинули. Сюда попадаешь, будто на страницы какого-то хоррора, от Стивена Кинга. Скрип покосившихся дверей, кривых ставен, стон сквозняка в разбитых стеклах. Старые, выгоревшие на солнце, вывески... Все как в кино. Так оно и действительно из кино, ведь это заброшенная киностудия "Киевфильм" в селе Нежиловичи, на Киевщине. #пішлиподивимось #украина #ukraine #ukraina #украина #дивное #интересное #путешествуй #путешествия #путешествуйукраиной♬ Einaudi: Run - Ludovico Einaudi & I Virtuosi Italiani
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