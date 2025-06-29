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Головна Туризм Неймовірне місто в Європі з бірюзовими стрімкими водами

Неймовірне місто в Європі з бірюзовими стрімкими водами

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 16:55
Місто з бірюзовою річкою в Європі — де побувати цього літа
Столиця Швейцарії Берн. Фото: tripadvisor.com

Столиця Швейцарії Берн може похвалитися вражаючою архітектурою. Його візитівками є міфологічні статуї епохи Відродження та одна з найдовших середньовічних пішохідних доріжок у Європі. 

Про це пише Daily Express.

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Неймовірне місто Берн часто називають воротами до Бернського нагір'я — гірського масиву в Швейцарії. В ньому розташована бірюзова річка Ааре, якою місцеві жителі часто сплавляються, щоб дістатися на роботу. Вважається, що це популярна бернська розвага.

Проте сплавлятися річкою можна лише досвідченим плавцям. Небезпеку становить її стрімка течія. Популярні точки входу починаються в парку Айхгольц і на пішохідному мосту Шьонаустег, що неподалік від міста. Для такої подорожі варто взяти з собою спеціальні, водонепроникні сумочки для гаджетів та документів.

Деякі мешканці використовують річку для поїздок на роботу, інші просто насолоджуються нею як місцем, де можна охолодитися в спеку, оскільки вона бере початок у Бернських Альпах та є крижаною протягом усього року.

Раніше ми підготували для вас добірку з найкращих українських аквапарків.  Також ми писали,  які документи необхідні при перетині кордону з дитиною. 

міста відпочинок подорож Швейцарія туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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