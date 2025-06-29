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Главная Туризм Невероятный город в Европе с бирюзовыми стремительными водами

Невероятный город в Европе с бирюзовыми стремительными водами

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 16:55
Город с бирюзовой рекой в Европе - где побывать этим летом
Столица Швейцарии Берн. Фото: tripadvisor.com

Столица Швейцарии Берн может похвастаться впечатляющей архитектурой. Его визитками являются мифологические статуи эпохи Возрождения и одна из самых длинных средневековых пешеходных дорожек в Европе.

Об этом пишет Daily Express.

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Чем уникален город Берн

Невероятный город Берн часто называют воротами в Бернское нагорье — горный массив в Швейцарии. В нем расположена бирюзовая река Ааре, по которой местные жители часто сплавляются, чтобы добраться на работу. Считается, что это популярное бернское развлечение.

Однако сплавляться по реке можно только опытным пловцам. Опасность представляет ее стремительное течение. Популярные точки входа начинаются в парке Айхгольц и на пешеходном мосту Шёнаустег, что неподалеку от города. Для такого путешествия стоит взять с собой специальные, водонепроницаемые сумочки для гаджетов и документов.

Некоторые жители используют реку для поездок на работу, другие просто наслаждаются ею как местом, где можно охладиться в жару, поскольку она берет начало в Бернских Альпах и является ледяной в течение всего года.

Ранее мы подготовили для вас подборку из лучших украинских аквапарков. Также мы писали, какие документы необходимы при пересечении границы с ребенком.

города отдых путешествие Швейцария туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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