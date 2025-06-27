Нові штрафи для туристів у Португалії — розміри

Туристка відпочиває в Португалії. Фото: freepik.com

Туристи, які цього літа запланували відпустку у португальській Албуфейрі мають знати про правила у новому Кодексі поведінки. Вони набрали чинності 24 червня.

Про це повідомляє Daily Express.

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Приймаючи нові правила, місцева влада має на меті зберегти привабливість Албуфейри як одного з найбільш відвідуваних туристичних напрямків для туристів, зокрема сім'ї з дітьми, а не лише молодих мандрівників, які люблять вечірки.

Один з нових штрафів — за носіння бікіні або купальника поза пляжем тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 300 до 1 500 євро. Поліція також штрафуватиме за розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях.

Фінансове покарання також чекає на тих, то розбиває намети в недозволених місцях і ночує на дорогах загального користування. Порушникам доведеться сплатити від 15 до 750 євро.

Туристи відпочивають в Португалії. Фото: freepik.com

Кодекс поведінки в Албуфейрі розроблявся роками, але місцева влада прискорила його впровадження після кількох серйозних випадків "надмірної поведінки" туристів минулого року. Розробники правил закликали місцевий бізнес у цьому районі інформувати туристів і забезпечити дотримання цих змін.

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