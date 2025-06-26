Північна Корея відкрила курорт для росіян — деталі

Пляж Вонсан в Північній Кореї. Фото: KCNA

Північна Корея відкрила пляж Вонсан. Раніше на місці побудованих готелів і ресторанів курорту знаходився військовий полігон, який використовувався для випробувань зброї.

Про це повідомляє KCNA.

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Північна Корея завершила будівництво масштабного пляжного курорту в східному прибережному регіоні Кальма. Лідер КНДР Кім Чен Ин вже назвав це одним з найбільших досягнень країни в цьому році. Помпезне відкриття за участю північнокорейського лідера та його доньки пройшло у вівторок, 24 червня.

Курорт начебто обладнаний всім необхідним для плавання, спорту та відпочинку, а також комерційними та громадськими закладами харчування. Місцеві хостели і готелі можуть розмістити до 20 000 осіб.

Кім Чен Ин з донькою на відкритті пляжу Вонсан. Фото: KCNA

На церемонію відкриття було запрошено російського посла Олександра Мацегору. Очікується, що головними туристами на курорті стануть росіяни.

Пускати туристів на пляж Вонсан будуть з 1 липня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одній з найбезпечніших країн Європи відкриється новий водний атракціон. Також стюардеса розповіла, чи може блискавка вдарити у літак.