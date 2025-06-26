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Главная Туризм Все для россиян — КНДР открыла курорт на месте ракетного полигона

Все для россиян — КНДР открыла курорт на месте ракетного полигона

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Дата публикации 26 июня 2025 19:55
Северная Корея открыла курорт для россиян - детали
Пляж Вонсан в Северной Корее. Фото: KCNA
Ключові моменти Северная Корея будет принимать на отдых россиян

Северная Корея открыла пляж Вонсан. Ранее на месте построенных отелей и ресторанов курорта находился военный полигон, который использовался для испытаний оружия.

Об этом сообщает KCNA.

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Северная Корея завершила строительство масштабного пляжного курорта в восточном прибрежном регионе Кальма. Лидер КНДР Ким Чен Ын уже назвал это одним из крупнейших достижений страны в этом году. Помпезное открытие с участием северокорейского лидера и его дочери прошло во вторник, 24 июня.

Курорт якобы оборудован всем необходимым для плавания, спорта и отдыха, а также коммерческими и общественными заведениями питания. Местные хостелы и отели могут разместить до 20 000 человек.

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Ким Чен Ын с дочерью на открытии пляжа Вонсан. Фото: KCNA

На церемонию открытия был приглашен российский посол Александр Мацегора. Ожидается, что главными туристами на курорте станут россияне.

Пускать туристов на пляж Вонсан будут с 1 июля.

Напомним, ранее мы писали, что в одной из самых безопасных стран Европы откроется новый водный аттракцион. Также стюардесса рассказала, может ли молния ударить в самолет.

россияне пляж курорты туризм Северная Корея
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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