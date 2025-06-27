Новые штрафы для туристов в Португалии - размеры

Туристам в Португалии грозят новые штрафы — что известно
Туристы, которые этим летом запланировали отпуск в португальской Албуфейре должны знать о правилах в новом Кодексе поведения. Они вступили в силу 24 июня.
Об этом сообщает Daily Express.
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Принимая новые правила, местные власти имеют целью сохранить привлекательность Албуфейры как одного из самых посещаемых туристических направлений для туристов, в частности семьи с детьми, а не только молодых путешественников, которые любят вечеринки.
Один из новых штрафов — за ношение бикини или купальника вне пляжа влечет за собой наложение штрафа в размере от 300 до 1 500 евро. Полиция также будет штрафовать за распитие алкогольных напитков в общественных местах.
Финансовое наказание также ждет тех, то разбивает палатки в неположенных местах и ночует на дорогах общего пользования. Нарушителям придется заплатить от 15 до 750 евро.
Кодекс поведения в Албуфейре разрабатывался годами, но местные власти ускорили его внедрение после нескольких серьезных случаев "чрезмерного поведения" туристов в прошлом году. Разработчики правил призвали местный бизнес в этом районе информировать туристов и обеспечить соблюдение этих изменений.
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