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Главная Туризм Туристам в Португалии грозят новые штрафы — что известно

Туристам в Португалии грозят новые штрафы — что известно

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 11:18
Новые штрафы для туристов в Португалии - размеры
Туристка отдыхает в Португалии. Фото: freepik.com
Ключові моменти Популярный курорт ввел новые наказания для путешественников

Туристы, которые этим летом запланировали отпуск в португальской Албуфейре должны знать о правилах в новом Кодексе поведения. Они вступили в силу 24 июня.

Об этом сообщает Daily Express.

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Принимая новые правила, местные власти имеют целью сохранить привлекательность Албуфейры как одного из самых посещаемых туристических направлений для туристов, в частности семьи с детьми, а не только молодых путешественников, которые любят вечеринки.

Один из новых штрафов — за ношение бикини или купальника вне пляжа влечет за собой наложение штрафа в размере от 300 до 1 500 евро. Полиция также будет штрафовать за распитие алкогольных напитков в общественных местах.

Финансовое наказание также ждет тех, то разбивает палатки в неположенных местах и ночует на дорогах общего пользования. Нарушителям придется заплатить от 15 до 750 евро.

Туристам у Португалії загрожують нові штрафи — що відомо - фото 1
Туристы отдыхают в Португалии. Фото: freepik.com

Кодекс поведения в Албуфейре разрабатывался годами, но местные власти ускорили его внедрение после нескольких серьезных случаев "чрезмерного поведения" туристов в прошлом году. Разработчики правил призвали местный бизнес в этом районе информировать туристов и обеспечить соблюдение этих изменений.

Напомним, мы рассказывали, что можно перевозить с собой через польскую границу. Также мы писали, какие документы необходимы при пересечении границы с ребенком.

отдых путешествие Португалия штраф туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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