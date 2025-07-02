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Головна Туризм Українські "Мальдіви" за декілька годин їзди від Києва

Українські "Мальдіви" за декілька годин їзди від Києва

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 11:15
Кар'єр з бірюзовою водою та білим пісок за 2 години їзди від Києва — локація
Дружбівський кар'єр. Фото: zhzh.com.ua

Через війну, на жаль, не всі мають змогу виїжджати за кордон на відпочинок. Проте в нашій країні є багато неймовірних та унікальних місць, де можна чудово відновити сили.

Одне з таких красивих місць показав тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

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Блогер показав кар'єр, що розташований поблизу смт Дружба на Житомирщині, в декількох годинах їзди на авто від Києва.

Завдяки підземним джерелам вода у кар’єрі має бірюзовий колір та нагадує райські береги Мальдів. Локація для відпочинку вражає мальовничими скелястими берегами й білими пісками. Глибина кар'єра сягає 30 метрів. Вода в ньому дуже чиста — у водоймі водяться різноманітні риби та раки.

Проте хлопець попередив, що це місце доволі популярне й у вихідний день тут "ніде яблуку впасти". Він також порекомендував туристам їхати через село Радовель.

Відпочинок на кар'єрі абсолютно безкоштовний. Сюди можна приїхати на кілька годин покупатись та позасмагати, чи заночувати з наметами.

@vadymgrinko

Хотіли би зʼїздити на такі Мальдіви?

♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Нагадаємо, ми розповідали про популярні курорти, які не варті вашої уваги. Також стюардеса розповіла, чи може блискавка вдарити у літак.

відпочинок подорож літо відпустка туризм кар'єр
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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