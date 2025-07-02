Кар'єр з бірюзовою водою та білим пісок за 2 години їзди від Києва — локація

Українські "Мальдіви" за декілька годин їзди від Києва
Через війну, на жаль, не всі мають змогу виїжджати за кордон на відпочинок. Проте в нашій країні є багато неймовірних та унікальних місць, де можна чудово відновити сили.
Одне з таких красивих місць показав тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.
Красивий кар'єр з бірюзовою водою на Житомирщині
Блогер показав кар'єр, що розташований поблизу смт Дружба на Житомирщині, в декількох годинах їзди на авто від Києва.
Завдяки підземним джерелам вода у кар’єрі має бірюзовий колір та нагадує райські береги Мальдів. Локація для відпочинку вражає мальовничими скелястими берегами й білими пісками. Глибина кар'єра сягає 30 метрів. Вода в ньому дуже чиста — у водоймі водяться різноманітні риби та раки.
Проте хлопець попередив, що це місце доволі популярне й у вихідний день тут "ніде яблуку впасти". Він також порекомендував туристам їхати через село Радовель.
Відпочинок на кар'єрі абсолютно безкоштовний. Сюди можна приїхати на кілька годин покупатись та позасмагати, чи заночувати з наметами.
@vadymgrinko
Хотіли би зʼїздити на такі Мальдіви?♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio
Нагадаємо, ми розповідали про популярні курорти, які не варті вашої уваги. Також стюардеса розповіла, чи може блискавка вдарити у літак.
Читайте Новини.LIVE!