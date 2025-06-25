Рибалка поблизу Кропивницького — локації, де клює

Рибалка. Фото: Pinterest

Україна щедро наділена річками, озерами та водосховищами, які роблять її справжнім раєм для рибалок. Кожна область має свої унікальні водойми, де можна впіймати і коропа, і щуку та навіть сома.

Непопулярними платними локаціями поблизу Кропивницького поділився один із засновників спільноти "Кіровоградський обласний рибальський клуб" (К.О.Р.К.) Сергій Бученков, передає портал "Точка доступу".

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Середній цінник за рибалку в регіоні складає 300 гривень. Якщо ви захочете заночувати — тоді доведеться викласти близько 500 гривень. На місцевих ставках можна спіймати коропа, білого амура, товстолоба, карася, плітку, краснопірку, щуку, судака й окуня.

Локації для рибалок:

ставок "Закорчований" у селі Покровка;

ставок "Гусятник" у селі Новопетрівка;

ставок у селі Іванівка (ближня Іванівка);

водойма "Скажена черепаха" в селі Федорівка;

ставок "У дяді Васі" в селі Івано-Благодатне.

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