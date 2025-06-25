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Головна Туризм Де порибалити поблизу Кропивницького — локації, де добре клює

Де порибалити поблизу Кропивницького — локації, де добре клює

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 15:49
Рибалка поблизу Кропивницького — локації, де клює
Рибалка. Фото: Pinterest
Ключові моменти Рай для рибалок

Україна щедро наділена річками, озерами та водосховищами, які роблять її справжнім раєм для рибалок. Кожна область має свої унікальні водойми, де можна впіймати і коропа, і щуку та навіть сома.

Непопулярними платними локаціями поблизу Кропивницького поділився один із засновників спільноти "Кіровоградський обласний рибальський клуб" (К.О.Р.К.) Сергій Бученков, передає портал "Точка доступу".

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Рай для рибалок

Середній цінник за рибалку в регіоні складає 300 гривень. Якщо ви захочете заночувати — тоді доведеться викласти близько 500 гривень. На місцевих ставках можна спіймати коропа, білого амура, товстолоба, карася, плітку, краснопірку, щуку, судака й окуня.

Локації для рибалок: 

Раніше ми підготували для вас добірку з найкращих українських аквапарків. Раніше ми розповідали, як обрати острів для бюджетного відпочинку. 

відпочинок подорож відпустка Кіровоградська область туризм риболовля
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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