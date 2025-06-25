Рибалка поблизу Кропивницького — локації, де клює

Де порибалити поблизу Кропивницького — локації, де добре клює
Україна щедро наділена річками, озерами та водосховищами, які роблять її справжнім раєм для рибалок. Кожна область має свої унікальні водойми, де можна впіймати і коропа, і щуку та навіть сома.
Непопулярними платними локаціями поблизу Кропивницького поділився один із засновників спільноти "Кіровоградський обласний рибальський клуб" (К.О.Р.К.) Сергій Бученков, передає портал "Точка доступу".
Рай для рибалок
Середній цінник за рибалку в регіоні складає 300 гривень. Якщо ви захочете заночувати — тоді доведеться викласти близько 500 гривень. На місцевих ставках можна спіймати коропа, білого амура, товстолоба, карася, плітку, краснопірку, щуку, судака й окуня.
Локації для рибалок:
- ставок "Закорчований" у селі Покровка;
- ставок "Гусятник" у селі Новопетрівка;
- ставок у селі Іванівка (ближня Іванівка);
- водойма "Скажена черепаха" в селі Федорівка;
- ставок "У дяді Васі" в селі Івано-Благодатне.
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