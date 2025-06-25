Рыбалка вблизи Кропивницкого - локации, где клюет

Где порыбачить вблизи Кропивницкого — локации, где хорошо клюет
Украина щедро наделена реками, озерами и водохранилищами, которые делают ее настоящим раем для рыбаков. Каждая область имеет свои уникальные водоемы, где можно поймать и карпа, и щуку и даже сома.
Непопулярными платными локациями вблизи Кропивницкого поделился один из основателей сообщества "Кировоградский областной рыболовный клуб" (К.О.Р.К.) Сергей Бученков, передает портал "Точка доступа".
Рай для рыбаков
Средний ценник за рыбалку в регионе составляет 300 гривен. Если вы захотите заночевать — тогда придется выложить около 500 гривен. На местных прудах можно поймать карпа, белого амура, толстолобика, карася, плотву, красноперку, щуку, судака и окуня.
Локации для рыбаков:
- пруд "Закорчеванный" в селе Покровка;
- пруд "Гусятник" в селе Новопетровка;
- пруд в селе Ивановка (ближняя Ивановка);
- водоем "Бешеная черепаха" в селе Федоровка;
- пруд "У дяди Васи" в селе Ивано-Благодатное.
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