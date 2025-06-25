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Главная Туризм Где порыбачить вблизи Кропивницкого — локации, где хорошо клюет

Где порыбачить вблизи Кропивницкого — локации, где хорошо клюет

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 15:49
Рыбалка вблизи Кропивницкого - локации, где клюет
Рыбалка. Фото: Pinterest
Ключові моменти Рай для рыбаков

Украина щедро наделена реками, озерами и водохранилищами, которые делают ее настоящим раем для рыбаков. Каждая область имеет свои уникальные водоемы, где можно поймать и карпа, и щуку и даже сома.

Непопулярными платными локациями вблизи Кропивницкого поделился один из основателей сообщества "Кировоградский областной рыболовный клуб" (К.О.Р.К.) Сергей Бученков, передает портал "Точка доступа".

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Средний ценник за рыбалку в регионе составляет 300 гривен. Если вы захотите заночевать — тогда придется выложить около 500 гривен. На местных прудах можно поймать карпа, белого амура, толстолобика, карася, плотву, красноперку, щуку, судака и окуня.

Локации для рыбаков:

Ранее мы подготовили для вас подборку из лучших украинских аквапарков. Ранее мы рассказывали, как выбрать остров для бюджетного отдыха.

отдых путешествие отпуск Кировоградская область туризм рыбалка
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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