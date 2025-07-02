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Главная Туризм Украинские "Мальдивы" в нескольких часах езды от Киева

Украинские "Мальдивы" в нескольких часах езды от Киева

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 11:15
Карьер с бирюзовой водой и белым песок в 2 часах езды от Киева — локация
Дружбовский карьер. Фото: zhzh.com.ua

Из-за войны, к сожалению, не все имеют возможность выезжать за границу на отдых. Однако в нашей стране есть много невероятных и уникальных мест, где можно прекрасно восстановить силы.

Одно из таких красивых мест показал тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

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Блогер показал карьер, расположенный вблизи пгт Дружба на Житомирщине, в нескольких часах езды на авто от Киева.

Благодаря подземным источникам вода в карьере имеет бирюзовый цвет и напоминает райские берега Мальдив. Локация для отдыха поражает живописными скалистыми берегами и белыми песками. Глубина карьера достигает 30 метров. Вода в нем очень чистая — в водоеме водятся разнообразные рыбы и раки.

Однако парень предупредил, что это место довольно популярно и в выходной день здесь "негде яблоку упасть". Он также порекомендовал туристам ехать через село Радовель.

Отдых на карьере абсолютно бесплатный. Сюда можно приехать на несколько часов искупаться и позагорать, или заночевать с палатками.

@vadymgrinko

Хотели бы съездить на такие Мальдивы?

♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Напомним, мы рассказывали о популярных курортах, которые не стоят вашего внимания. Также стюардесса рассказала, может ли молния ударить в самолет.

отдых путешествие лето отпуск туризм карьер
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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