Карьер с бирюзовой водой и белым песок в 2 часах езды от Киева — локация

Дружбовский карьер. Фото: zhzh.com.ua

Из-за войны, к сожалению, не все имеют возможность выезжать за границу на отдых. Однако в нашей стране есть много невероятных и уникальных мест, где можно прекрасно восстановить силы.

Одно из таких красивых мест показал тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

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Красивый карьер с бирюзовой водой на Житомирщине

Блогер показал карьер, расположенный вблизи пгт Дружба на Житомирщине, в нескольких часах езды на авто от Киева.

Благодаря подземным источникам вода в карьере имеет бирюзовый цвет и напоминает райские берега Мальдив. Локация для отдыха поражает живописными скалистыми берегами и белыми песками. Глубина карьера достигает 30 метров. Вода в нем очень чистая — в водоеме водятся разнообразные рыбы и раки.

Однако парень предупредил, что это место довольно популярно и в выходной день здесь "негде яблоку упасть". Он также порекомендовал туристам ехать через село Радовель.

Отдых на карьере абсолютно бесплатный. Сюда можно приехать на несколько часов искупаться и позагорать, или заночевать с палатками.

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